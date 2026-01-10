Президент Словакии подтвердил отказ от военной помощи Украине

БРАТИСЛАВА, 10 янв - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал позицию премьер-министра Роберта Фицо, который ранее заявил, что республика будет помогать Украине исключительно гуманитарно и не пошлет туда своих военных.
Фицо в начале января заявил, что пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину. По его мнению, деньги Европейского союза не усиливают позиции Украины, а ведут только к продолжению кровопролития. Фицо также говорил, что Словакия будет оказывать Украине помощь исключительно гуманитарного характера.
"Я полностью поддерживаю и согласен с премьер-министром, который говорит, что Словакия никогда не пошлет военных на Украину в случае заключения перемирия или (обеспечения - ред.) каких-то гарантий безопасности, и что Словакия не будет оказывать военную помощь", - сказал Пеллегрини в ходе заявления для прессы по итогам встречи с председателем парламента и премьер-министром республики в субботу. Трансляция велась на официальной странице главы словацкого государства в социальной сети Facebook*.
Он также заявил, что согласен с тем, что Словакия не будет выступать гарантом по кредиту со стороны Европейского союза для Украины.
В Брюсселе 19 декабря 2025 года завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
