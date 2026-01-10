Президент Словакии подтвердил отказ от военной помощи Украине

«

"Я полностью поддерживаю и согласен с премьер-министром, который говорит, что Словакия никогда не пошлет военных на Украину в случае заключения перемирия или (обеспечения - ред.) каких-то гарантий безопасности, и что Словакия не будет оказывать военную помощь", - сказал Пеллегрини в ходе заявления для прессы по итогам встречи с председателем парламента и премьер-министром республики в субботу. Трансляция велась на официальной странице главы словацкого государства в социальной сети Facebook*.