Президент Словакии подтвердил отказ от военной помощи Украине
23:28 10.01.2026 (обновлено: 23:33 10.01.2026)
Президент Словакии подтвердил отказ от военной помощи Украине
Президент Словакии подтвердил отказ от военной помощи Украине
Президент Словакии подтвердил отказ от военной помощи Украине

Пеллегрини подтвердил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине

БРАТИСЛАВА, 10 янв - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал позицию премьер-министра Роберта Фицо, который ранее заявил, что республика будет помогать Украине исключительно гуманитарно и не пошлет туда своих военных.
Фицо в начале января заявил, что пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину. По его мнению, деньги Европейского союза не усиливают позиции Украины, а ведут только к продолжению кровопролития. Фицо также говорил, что Словакия будет оказывать Украине помощь исключительно гуманитарного характера.
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Премьер Словакии час спорил с главой Евросовета из-за Украины
17 декабря 2025, 15:55
«

"Я полностью поддерживаю и согласен с премьер-министром, который говорит, что Словакия никогда не пошлет военных на Украину в случае заключения перемирия или (обеспечения - ред.) каких-то гарантий безопасности, и что Словакия не будет оказывать военную помощь", - сказал Пеллегрини в ходе заявления для прессы по итогам встречи с председателем парламента и премьер-министром республики в субботу. Трансляция велась на официальной странице главы словацкого государства в социальной сети Facebook*.

Он также заявил, что согласен с тем, что Словакия не будет выступать гарантом по кредиту со стороны Европейского союза для Украины.
В Брюсселе 19 декабря 2025 года завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Переговорам по украинскому урегулированию старательно мешают, считает Фицо
8 января, 17:43
 
В миреУкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоПетер ПеллегриниВиктор ОрбанЕвросоюзFacebookНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала