Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор проконсультирует пассажиров при задержках авиарейсов - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/rospotrebnadzor-2067120747.html
Роспотребнадзор проконсультирует пассажиров при задержках авиарейсов
Роспотребнадзор проконсультирует пассажиров при задержках авиарейсов - РИА Новости, 10.01.2026
Роспотребнадзор проконсультирует пассажиров при задержках авиарейсов
Роспотребнадзор на фоне сбоев в работе воздушного транспорта оказывает консультационную помощь пассажирам при задержках авиарейсов и проблемах с выдачей багажа, РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T14:32:00+03:00
2026-01-10T14:32:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774776545_0:75:2730:1612_1920x0_80_0_0_8f9a77f6437eb68b8cfa67bcf299dc6e.jpg
https://ria.ru/20260110/sheremetevo-2067062769.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774776545_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_86aafa939bec3341bc038c3eba18a9b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор проконсультирует пассажиров при задержках авиарейсов

Роспотребнадзор поможет пассажирам при задержках рейсов и проблемах с багажом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор на фоне сбоев в работе воздушного транспорта оказывает консультационную помощь пассажирам при задержках авиарейсов и проблемах с выдачей багажа, рассказали в ведомстве.
«
"Снежный циклон, прошедший в Москве 9 января, вызвал сбои в работе воздушного транспорта. Роспотребнадзор оказывает пассажирам помощь в рамках защиты прав потребителей. Если авиакомпания откажет в удовлетворении законных требований пассажира, Роспотребнадзор готов принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что Роспотребнадзор готов и далее содействовать урегулированию споров на досудебном уровне, а также при необходимости в подготовке материалов для обращения в суд.
"Обращения можно направлять через раздел "Обращения граждан" на официальном сайте rospotrebnadzor.ru или звонить в Единый консультационный центр по телефону 8 800 555-49-43, звонок бесплатный для абонентов по России", - уточнили в пресс-службе.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Шереметьево", "Аэрофлот" и "Россия" доставят багаж пассажирам на дом
Вчера, 00:42
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала