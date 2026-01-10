Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания "Россия" изменит расписание из-за ограничений в "Шереметьево" - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/raspisanie-2067082481.html
Авиакомпания "Россия" изменит расписание из-за ограничений в "Шереметьево"
Авиакомпания "Россия" изменит расписание из-за ограничений в "Шереметьево" - РИА Новости, 10.01.2026
Авиакомпания "Россия" изменит расписание из-за ограничений в "Шереметьево"
Авиакомпания "Россия" корректирует расписание полетов в связи с ограничениями на прилет самолетов в аэропорт "Шереметьево", некоторые рейсы отменены, сообщил... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T07:41:00+03:00
2026-01-10T07:41:00+03:00
москва
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025428919_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_262a26978525464bd9c9ea9956a10ea7.jpg
https://ria.ru/20260110/bagazh-2067082357.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025428919_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b3b05e339dfc9991d6488956cbc60f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, шереметьево (аэропорт)
Москва, Шереметьево (аэропорт)
Авиакомпания "Россия" изменит расписание из-за ограничений в "Шереметьево"

Авиакомпания "Россия" корректирует расписание из-за ограничений в "Шереметьево"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Шереметьево
Здание международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" корректирует расписание полетов в связи с ограничениями на прилет самолетов в аэропорт "Шереметьево", некоторые рейсы отменены, сообщил перевозчик.
Аэропорт "Шереметьево" сообщил о закрытии на прилет воздушных судов в 05.00 мск. Ограничения продлятся до 10.00 мск. Рейсы на вылет выполняются в полном объеме.
"В связи с ограничениями на приём рейсов в аэропорту "Шереметьево" 10 января авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов в течение сегодняшнего дня, в том числе путём отмены части рейсов. Некоторые рейсы, прилетающие в Москву, направляются на запасные аэродромы", - говорится в сообщении авиакомпании.
Авиакомпания рекомендует пассажирам проверять статус рейса на онлайн-табло или сайте авиакомпании и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. Пассажирам задержанных рейсов оказываются услуги согласно Федеральным авиационным правилам.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Внуково" предупредил о задержке багажа пассажиров рейса "ЮTэйр" из Дубая
Вчера, 07:40
 
МоскваШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала