Авиакомпания "Россия" изменит расписание из-за ограничений в "Шереметьево"

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" корректирует расписание полетов в связи с ограничениями на прилет самолетов в аэропорт "Шереметьево", некоторые рейсы отменены, сообщил перевозчик.
Аэропорт "Шереметьево" сообщил о закрытии на прилет воздушных судов в 05.00 мск. Ограничения продлятся до 10.00 мск. Рейсы на вылет выполняются в полном объеме.
"В связи с ограничениями на приём рейсов в аэропорту "Шереметьево" 10 января авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов в течение сегодняшнего дня, в том числе путём отмены части рейсов. Некоторые рейсы, прилетающие в Москву, направляются на запасные аэродромы", - говорится в сообщении авиакомпании.
Авиакомпания рекомендует пассажирам проверять статус рейса на онлайн-табло или сайте авиакомпании и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. Пассажирам задержанных рейсов оказываются услуги согласно Федеральным авиационным правилам.