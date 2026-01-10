Рейтинг@Mail.ru
"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в "Шереметьево"
07:35 10.01.2026
"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в "Шереметьево"
Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов и отменяет ряд рейсов в связи с ограничениями на прием воздушных судов в "Шереметьево"
"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в "Шереметьево"

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов и отменяет ряд рейсов в связи с ограничениями на прием воздушных судов в "Шереметьево", сообщил авиаперевозчик.
Аэропорт "Шереметьево" ранее сообщил об ограничении до 10.00 мск прилета воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями.
"В связи с ограничениями на прием рейсов в "Шереметьево" "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов путем отмены ряда рейсов. Некоторые рейсы, прибывающие в Москву, направлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании.
"Победа" просит пассажиров уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт. Это можно сделать через бота Витю, на сайте воздушной гавани, по электронной почте и в СМС-сообщениях.
В компании отметили, что все ее службы работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании.
