Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения о застрявшем в сугробе самолете

"В пабликах распространяется информация о "зарывшемся" при попытке выхода на взлетно-посадочную полосу в сугроб самолете. Это некорректная информация - борт находится на стоянке на обслуживании (плановый ремонт)", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.