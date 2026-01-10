Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения о застрявшем в сугробе самолете - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/pulkovo-2067110230.html
Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения о застрявшем в сугробе самолете
Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения о застрявшем в сугробе самолете - РИА Новости, 10.01.2026
Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения о застрявшем в сугробе самолете
Петербургский аэропорт "Пулково" опроверг сообщения о застрявшем в сугробе самолете. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T12:54:00+03:00
2026-01-10T12:54:00+03:00
происшествия
новый год
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993375716_9:0:1908:1068_1920x0_80_0_0_4b1205f2a20c03f421a1ea05d2833794.jpg
https://ria.ru/20260110/sneg-2067098994.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993375716_247:0:1671:1068_1920x0_80_0_0_60344d55b5cb441f10ed4d3046457152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новый год, пулково (аэропорт)
Происшествия, Новый год, Пулково (аэропорт)
Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения о застрявшем в сугробе самолете

Аэропорт Пулково опроверг сообщения о застрявшем в сугробе при вылете самолете

© Официальный канал пресс-службы компании "Воздушные Ворота Северной Столицы""Пулково"
Пулково - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Официальный канал пресс-службы компании "Воздушные Ворота Северной Столицы"
"Пулково". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" опроверг сообщения о застрявшем в сугробе самолете.
"В пабликах распространяется информация о "зарывшемся" при попытке выхода на взлетно-посадочную полосу в сугроб самолете. Это некорректная информация - борт находится на стоянке на обслуживании (плановый ремонт)", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Ранее сообщалось, что "Пулково" обеспечивает обслуживание рейсов в условиях сильного снегопада с порывами ветра. Наземные службы аэропорта работают в усиленном режиме. Производится постоянная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Отмечалось, что в связи с непогодой возможны корректировки расписания. В частности, по направлению Санкт-Петербург-Москва.
Курьер едет на электроскутере в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме
Вчера, 11:33
 
ПроисшествияНовый годПулково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала