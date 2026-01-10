https://ria.ru/20260110/prjahin-2067124687.html
Пряхин перешел из "Балтики" в "Ахмат"
Полузащитник Сергей Пряхин перешел из калининградской "Балтики" в грозненский "Ахмат", сообщается в Telegram-канале кавказского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
