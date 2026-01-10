Рейтинг@Mail.ru
Циклон "Кодзи" может обрушиться на север Австралии - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/pogoda-2067153994.html
Циклон "Кодзи" может обрушиться на север Австралии
Циклон "Кодзи" может обрушиться на север Австралии - РИА Новости, 10.01.2026
Циклон "Кодзи" может обрушиться на север Австралии
Тропический циклон "Кодзи" может обрушиться на северное побережье штата Квинсленд в Австралии утром в воскресенье, сообщает австралийский телеканал ABC со... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T19:03:00+03:00
2026-01-10T19:03:00+03:00
в мире
квинсленд
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067153215_0:298:3070:2025_1920x0_80_0_0_47793312ec24069c435e87703e528f86.jpg
https://ria.ru/20260109/pogoda-2067059126.html
квинсленд
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067153215_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d7799e1840f7d2517dd6a03a235e0144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, квинсленд, австралия
В мире, Квинсленд, Австралия
Циклон "Кодзи" может обрушиться на север Австралии

Тропический циклон «Кодзи» приближается к северу Австралии

© Getty Images / NurPhoto/Simon JankowskiЦиклон в Австралии
Циклон в Австралии - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Getty Images / NurPhoto/Simon Jankowski
Циклон в Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Тропический циклон "Кодзи" может обрушиться на северное побережье штата Квинсленд в Австралии утром в воскресенье, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на данные государственного метеорологического бюро Австралии (BoM).
Пока циклону "Кодзи" присвоена вторая категория из пяти возможных. В 2018 году циклон "Маркус" второй категории оставил без электричества почти 29 тысяч домов в Австралии.
"Метеорологическое бюро (BoM) объявило о приближении тропического циклона "Кодзи" к побережью северного Квинсленда. По прогнозам, шторм второй категории достигнет суши рано утром в воскресенье", - сообщает ABC.
Согласно данным австралийского метеобюро, на которые ссылается телеканал, траектория движения циклона в дальнейшем сместится к югу.
По прогнозам, циклон может вызвать разрушительные ветры с порывами до 130 километров в час, а также проливные дожди и возможные наводнения. Местные власти уже объявили экстренное предупреждение и призвали жителей северного Квинсленда укрыться в безопасных местах.
Циклон Френсис, накрывший Москву с областью - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Циклон, обрушившийся на Москву, отправляется в Крым
9 января, 23:53
 
В миреКвинслендАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала