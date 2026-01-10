Циклон "Кодзи" может обрушиться на север Австралии

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Тропический циклон "Кодзи" может обрушиться на северное побережье штата Квинсленд в Австралии утром в воскресенье, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на данные государственного метеорологического бюро Австралии (BoM).
Пока циклону "Кодзи" присвоена вторая категория из пяти возможных. В 2018 году циклон "Маркус" второй категории оставил без электричества почти 29 тысяч домов в Австралии.
"Метеорологическое бюро (BoM) объявило о приближении тропического циклона "Кодзи" к побережью северного Квинсленда. По прогнозам, шторм второй категории достигнет суши рано утром в воскресенье", - сообщает ABC.
Согласно данным австралийского метеобюро, на которые ссылается телеканал, траектория движения циклона в дальнейшем сместится к югу.
По прогнозам, циклон может вызвать разрушительные ветры с порывами до 130 километров в час, а также проливные дожди и возможные наводнения. Местные власти уже объявили экстренное предупреждение и призвали жителей северного Квинсленда укрыться в безопасных местах.
