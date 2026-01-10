Циклон "Кодзи" может обрушиться на север Австралии

Согласно данным австралийского метеобюро, на которые ссылается телеканал, траектория движения циклона в дальнейшем сместится к югу.

По прогнозам, циклон может вызвать разрушительные ветры с порывами до 130 километров в час, а также проливные дожди и возможные наводнения. Местные власти уже объявили экстренное предупреждение и призвали жителей северного Квинсленда укрыться в безопасных местах.