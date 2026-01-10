Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке за сутки выпало свыше месячной нормы снега - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/pogoda-2067119001.html
Во Владивостоке за сутки выпало свыше месячной нормы снега
Во Владивостоке за сутки выпало свыше месячной нормы снега - РИА Новости, 10.01.2026
Во Владивостоке за сутки выпало свыше месячной нормы снега
Свыше месячной нормы снега выпало за сутки во Владивостоке, где бушует снежный циклон, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T14:16:00+03:00
2026-01-10T14:16:00+03:00
происшествия
владивосток
находка
партизанск
примгидромет
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067116429_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_d464480a0421831ccb8ebbf6d177d10a.jpg
https://ria.ru/20260110/moskva-2067118258.html
владивосток
находка
партизанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067116429_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_59d3ed7172a0715b355fca854458a1d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, находка, партизанск, примгидромет, новый год
Происшествия, Владивосток, Находка, Партизанск, Примгидромет, Новый год
Во Владивостоке за сутки выпало свыше месячной нормы снега

Во Владивосток циклон за сутки принес свыше месячной нормы снега

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДевушка во время снегопада во Владивостоке
Девушка во время снегопада во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Девушка во время снегопада во Владивостоке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Свыше месячной нормы снега выпало за сутки во Владивостоке, где бушует снежный циклон, сообщает Примгидромет.
На 10-11 января в Приморье действует штормовое предупреждение. В районах края с раннего утра субботы идет сильный снег, местами очень сильный, отмечается штормовой ветер. В регионе отменены внутренние авиарейсы. Запрещен въезд во Владивосток и движение по городу большегрузов, закрыто движение по улице Шефнера. Закрыта объездная трасса во Владивостоке Седанка – Патрокл. Для большегрузов на несколько часов закрыли перевал на въезде в Находку. Ограничено движение фур по федеральной трассе между Владивостоком и Уссурийском. В селе Перевозное Хасанского округа устраняют аварию на сетях, оставившую без света 70 домов.
"В ряде районов количество выпавших осадков приблизилось к месячной норме или превысило её. Осадки за 24 часа: Каменушка — 13 мм при месячной норме 14 мм, Тимирязевский — 13 мм при норме 9 мм, Владивосток — 12,2 мм при месячной норме 12 мм", - говорится в сообщении.
В Анучино выпало 10,7 мм при норме 12 мм, в Партизанске — 9 мм при норме 11 мм, в Яковлевке — 8 мм при месячной норме 10 мм, в Находке — 8,2 мм при норме 11 мм.
Наиболее мощные порывы ветра зафиксированы во Владивостоке. Самый сильный ветер за последние сутки отмечался на мысе Басаргина — 27,7 метра в секунду.
Работа коммунальных служб после сильного снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Москве проводят очистку крыш жилых домов от снега
Вчера, 14:10
 
ПроисшествияВладивостокНаходкаПартизанскПримгидрометНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала