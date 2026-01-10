https://ria.ru/20260110/pogoda-2067119001.html
Во Владивостоке за сутки выпало свыше месячной нормы снега
Во Владивостоке за сутки выпало свыше месячной нормы снега - РИА Новости, 10.01.2026
Во Владивостоке за сутки выпало свыше месячной нормы снега
Свыше месячной нормы снега выпало за сутки во Владивостоке, где бушует снежный циклон, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 10.01.2026
владивосток
находка
партизанск
Во Владивостоке за сутки выпало свыше месячной нормы снега
Во Владивосток циклон за сутки принес свыше месячной нормы снега
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Свыше месячной нормы снега выпало за сутки во Владивостоке, где бушует снежный циклон, сообщает Примгидромет.
На 10-11 января в Приморье действует штормовое предупреждение. В районах края с раннего утра субботы идет сильный снег, местами очень сильный, отмечается штормовой ветер. В регионе отменены внутренние авиарейсы. Запрещен въезд во Владивосток
и движение по городу большегрузов, закрыто движение по улице Шефнера. Закрыта объездная трасса во Владивостоке Седанка – Патрокл. Для большегрузов на несколько часов закрыли перевал на въезде в Находку
. Ограничено движение фур по федеральной трассе между Владивостоком и Уссурийском. В селе Перевозное Хасанского округа устраняют аварию на сетях, оставившую без света 70 домов.
"В ряде районов количество выпавших осадков приблизилось к месячной норме или превысило её. Осадки за 24 часа: Каменушка — 13 мм при месячной норме 14 мм, Тимирязевский — 13 мм при норме 9 мм, Владивосток — 12,2 мм при месячной норме 12 мм", - говорится в сообщении.
В Анучино выпало 10,7 мм при норме 12 мм, в Партизанске
— 9 мм при норме 11 мм, в Яковлевке — 8 мм при месячной норме 10 мм, в Находке — 8,2 мм при норме 11 мм.
Наиболее мощные порывы ветра зафиксированы во Владивостоке. Самый сильный ветер за последние сутки отмечался на мысе Басаргина — 27,7 метра в секунду.