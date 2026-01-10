Во Владивостоке за сутки выпало свыше месячной нормы снега

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Свыше месячной нормы снега выпало за сутки во Владивостоке, где бушует снежный циклон, сообщает Примгидромет.

"В ряде районов количество выпавших осадков приблизилось к месячной норме или превысило её. Осадки за 24 часа: Каменушка — 13 мм при месячной норме 14 мм, Тимирязевский — 13 мм при норме 9 мм, Владивосток — 12,2 мм при месячной норме 12 мм", - говорится в сообщении.