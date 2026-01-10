В Одессе прогремели новые взрывы

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Одессе на юго-западе Украины на фоне воздушной тревоги в Одесской области в субботу, сообщает украинский "24-й канал".
Ранее в субботу канал уже сообщал о взрывах на территории города.
"Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Одесской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18