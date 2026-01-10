В Одессе прогремели новые взрывы

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Одессе на юго-западе Украины на фоне воздушной тревоги в Одесской области в субботу, сообщает украинский "24-й канал".

Ранее в субботу канал уже сообщал о взрывах на территории города.

"Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.