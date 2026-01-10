Рейтинг@Mail.ru
Турецкие следователи раскрыли подробности убийства россиянки в Бодруме
22:20 10.01.2026
Турецкие следователи раскрыли подробности убийства россиянки в Бодруме
Андрей Кушлевич, обвиняемый в убийстве своей бывшей супруги-россиянки Ирины Двизовой и ее дочери в турецком Бодруме осенью 2023 года, не имел права приближаться
Турецкие следователи раскрыли подробности убийства россиянки в Бодруме

Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
СТАМБУЛ, 10 янв – РИА Новости. Андрей Кушлевич, обвиняемый в убийстве своей бывшей супруги-россиянки Ирины Двизовой и ее дочери в турецком Бодруме осенью 2023 года, не имел права приближаться к ней, в квартире Двизовой после убийства он провел почти пять часов и отмыл ее, выяснили турецкие следователи.
Тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочки Даяны нашли 28 ноября 2023 года спустя пять дней поисков в турецком Бодруме, они были завернуты в одеяла и оставлены на обочине дороги. Полиция Германии задержала в мае 2024 года гражданина Литвы Андрея Кушлевича, Турция потребовала его экстрадиции.
Согласно результатам турецкого следствия, Кушлевич приехал в квартиру бывшей супруги на своем автомобиле, провел там около 4,5 часа и затем отмыл жилище. После этого он завернул тела в одеяла, положил в багажник автомобиля Двизовой и направился в гостиницу около 03.50 ночи. "Через порядка 20 минут Кушлевич выехал из гостиницы, сбросил тела в кювет у дороги и затем вернулся обратно в отель", - сообщила газета. Кушлевич после этого забрал пятилетнего сына и уехал в Литву. Отмечается, что Кушлевич и Двизова конфликтовали из-за намерения женщины лишить его родительских прав на сына.
Экспертиза установила, что на теле Ирины Двизовой было три пулевых ранения - в голову, ухо и плечо, а у дочери Даяны два пулевых ранения - в шею и грудь.
"В связи с убийством появился неожиданный свидетель. Согласно его показаниям в прокуратуре, Кушлевич и ранее врывался в дом бывшей супруги, из-за этого суд выносил три решения о запрете Кушлевичу приближаться к ней. Свидетель сообщил, что не видел момент убийства, но в квартире заметил на ковре следы грязи, а на диване – следы крови", - сообщила газета Sabah. Процесс экстрадиции пока продолжается.

Кушлевич также находится в базе розыска МВД России с 2017 года за побег из-под ареста, рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным турецких СМИ, Кушлевич был солдатом-наемником в Литве.
В январе 2024 года СК России возбудил уголовное дело по факту убийства россиянки и ее дочери "по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц")".
