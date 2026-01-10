Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/mordovija-2067166711.html
В Мордовии объявили беспилотную опасность
В Мордовии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 10.01.2026
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявлен в Мордовии, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T21:03:00+03:00
2026-01-10T21:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика мордовия
происшествия
беспилотники
пво
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289815_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_253f1ca4c9bcd6164b7328175dfa3b1e.jpg
https://ria.ru/20250507/opasnost-2015435142.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289815_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_9831b76f66eb960fc64fcca80fbe97cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика мордовия, происшествия, беспилотники, пво, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Республика Мордовия, Происшествия, Беспилотники, ПВО, Украина, Вооруженные силы Украины
В Мордовии объявили беспилотную опасность

На всей территории республики Мордовия объявили сигнал беспилотной опасности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Мордовии, сообщает правительство региона.
«
"Уважаемые жители! Внимание! На территории Республики Мордовия объявлен сигнал "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.
Саранск - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Саранске объявили беспилотную опаность
7 мая 2025, 05:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика МордовияПроисшествияБеспилотникиПВОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала