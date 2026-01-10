Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Хоккей
 
16:53 10.01.2026
"Металлург" обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
"Металлург" обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Магнитогорский "Металлург" обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 10.01.2026
магнитогорск
"Металлург" обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

"Металлург" обыграл СКА и одержал пятую подряд победу в КХЛ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИгроки ХК "Металлург"
Игроки ХК Металлург - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Игроки ХК "Металлург" . Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, закончилась победой хозяев со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). У победителей отличились Дмитрий Силантьев (10-я минута), Александр Петунин (17), Артем Минулин (30), Сергей Толчинский (31) и Дерек Барак (48). Гол гостей на счету Маркуса Филлипса (43).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
10 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
Металлург Мг
5 : 1
СКА
09:07 • Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров, Nikita Poltavchuk)
16:37 • Александр Петунин
(Сергей Толчинский, Даниил Вовченко)
09:54 • Артем Минулин
(Роман Канцеров, Робин Пресс)
10:20 • Сергей Толчинский
(Артем Минулин)
07:53 • Дерек Барак
(Владимир Ткачев, Валерий Орехов)
02:20 • Маркус Филлипс
(Джозеф Бландизи, Nikita Dishkovsky)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Металлург" одержал пятую победу подряд, набрал 70 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, СКА (49 очков) идет седьмым на Западе. В следующем матче магнитогорская команда 14 января примет "Сочи", а петербургский клуб двумя днями ранее на выезде встретится с китайской командой "Шанхайские драконы".
В другом матче нижнекамский "Нефтехимик" дома обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 4:2.
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"Сочи" одержал крупнейшую победу над СКА в очных матчах команд в КХЛ
28 декабря 2025, 19:55
 
ХоккейСпортМагнитогорскАлександр ПетунинАртем МинулинСергей ТолчинскийМеталлург (Магнитогорск)СКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
