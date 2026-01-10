В России утвердили список болезней для оказания бесплатной медпомощи

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне в этом году будут иметь право на бесплатную медпомощь при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
В этот перечень вошли:
— инфекционные и паразитарные заболевания;
— новообразования;
— болезни эндокринной системы;
— расстройства питания и нарушения обмена веществ;
— заболевания нервной системы;
— болезни крови и кроветворных органов;
— отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
— заболевания глаза и его придаточного аппарата;
— болезни уха и сосцевидного отростка;
— заболевания системы кровообращения;
— болезни органов дыхания;
— заболевания органов пищеварения, в том числе полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
— болезни мочеполовой системы;
— заболевания кожи и подкожной клетчатки;
— болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
— травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
— врожденные аномалии;
— деформации и хромосомные нарушения;
— беременность, роды, послеродовой период и аборты;
— отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
— психические расстройства и расстройства поведения;
— симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Расширили, помимо этого, и базовую программу ОМС, включив в нее новые современные методы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
Некоторые нововведения
В перечень расширенного неонатального скрининга вошли Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADCD).
Россиянам в возрасте 18-40 лет смогут один раз бесплатно провести определение уровня липопротеина в крови, до 39 — раз в шесть лет выполнить оценку липидного профиля, а после 40 — раз в три года.
Беременным женщинам бесплатно проведут дородовую диагностику нарушений развития ребенка, включая неинвазивное пренатальное тестирование — определение внеклеточной ДНК плода по крови матери.
В рамках репродуктивной диспансеризации у женщин в возрасте 21-49 лет раз в пять лет будут проводить анализ на определение ДНК-вирусов папилломы человека, а при положительном результате — жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки.
Также впервые установлены нормативы объема медпомощи и финансовых затрат на вакцинацию для профилактики пневмококковых инфекций у пожилых людей.
