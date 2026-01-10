Рейтинг@Mail.ru
В России утвердили список болезней для оказания бесплатной медпомощи - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 10.01.2026 (обновлено: 18:57 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/medpomosch-2067138617.html
В России утвердили список болезней для оказания бесплатной медпомощи
В России утвердили список болезней для оказания бесплатной медпомощи - РИА Новости, 10.01.2026
В России утвердили список болезней для оказания бесплатной медпомощи
Россияне в этом году будут иметь право на бесплатную медпомощь при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний, следует из постановления правительства,... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T17:04:00+03:00
2026-01-10T18:57:00+03:00
общество
россия
здравоохранение
здоровье
здоровье - общество
омс
полис омс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513770_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_2f4432f9b185cb38df2786f2f5b432e9.jpg
https://ria.ru/20251226/minzdrav-2064891458.html
https://ria.ru/20251215/meditsina-2062022829.html
https://ria.ru/20260110/abort-2067066141.html
https://ria.ru/20251230/pravitelstvo-2065762734.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60eac0a31795866df50a94a6c17b9e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, здравоохранение, здоровье, здоровье - общество, омс, полис омс
Общество, Россия, Здравоохранение, Здоровье, Здоровье - Общество, ОМС, полис ОМС
В России утвердили список болезней для оказания бесплатной медпомощи

РИА Новости: в РФ утвердили бесплатное лечение более чем 20 видов заболеваний

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне в этом году будут иметь право на бесплатную медпомощь при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
В этот перечень вошли:
— инфекционные и паразитарные заболевания;
— новообразования;
— болезни эндокринной системы;
— расстройства питания и нарушения обмена веществ;
— заболевания нервной системы;
— болезни крови и кроветворных органов;
— отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
— заболевания глаза и его придаточного аппарата;
Лекарственные средства - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В список жизненно необходимых лекарств добавили восемь препаратов
26 декабря 2025, 14:42
— болезни уха и сосцевидного отростка;
— заболевания системы кровообращения;
— болезни органов дыхания;
— заболевания органов пищеварения, в том числе полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
— болезни мочеполовой системы;
— заболевания кожи и подкожной клетчатки;
— болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
— травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
Забор крови на анализ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В России займутся развитием персонализированной медицины
15 декабря 2025, 02:53
— врожденные аномалии;
— деформации и хромосомные нарушения;
— беременность, роды, послеродовой период и аборты;
— отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
— психические расстройства и расстройства поведения;
— симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Расширили, помимо этого, и базовую программу ОМС, включив в нее новые современные методы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
Врач проводит УЗИ-диагностику девушке - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В России усилят контроль за клиниками, где делают аборты
Вчера, 01:28

Некоторые нововведения

В перечень расширенного неонатального скрининга вошли Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADCD).
Россиянам в возрасте 18-40 лет смогут один раз бесплатно провести определение уровня липопротеина в крови, до 39 — раз в шесть лет выполнить оценку липидного профиля, а после 40 — раз в три года.
Беременным женщинам бесплатно проведут дородовую диагностику нарушений развития ребенка, включая неинвазивное пренатальное тестирование — определение внеклеточной ДНК плода по крови матери.
В рамках репродуктивной диспансеризации у женщин в возрасте 21-49 лет раз в пять лет будут проводить анализ на определение ДНК-вирусов папилломы человека, а при положительном результате — жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки.
Также впервые установлены нормативы объема медпомощи и финансовых затрат на вакцинацию для профилактики пневмококковых инфекций у пожилых людей.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи
30 декабря 2025, 19:38
 
ОбществоРоссияЗдравоохранениеЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОМСполис ОМС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала