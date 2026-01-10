В России утвердили список болезней для оказания бесплатной медпомощи

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне в этом году будут иметь право на бесплатную медпомощь при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний, Россияне в этом году будут иметь право на бесплатную медпомощь при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

В этот перечень вошли:

— инфекционные и паразитарные заболевания;

— новообразования;

— болезни эндокринной системы;

— расстройства питания и нарушения обмена веществ;

— заболевания нервной системы;

— болезни крови и кроветворных органов;

— отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

— заболевания глаза и его придаточного аппарата;

— болезни уха и сосцевидного отростка;

— заболевания системы кровообращения;

— болезни органов дыхания;

— заболевания органов пищеварения, в том числе полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);

— болезни мочеполовой системы;

— заболевания кожи и подкожной клетчатки;

— болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

— травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

— врожденные аномалии;

— деформации и хромосомные нарушения;

— беременность, роды, послеродовой период и аборты;

— отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;

— психические расстройства и расстройства поведения;

— симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

Расширили, помимо этого, и базовую программу ОМС, включив в нее новые современные методы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Некоторые нововведения

В перечень расширенного неонатального скрининга вошли Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADCD).

Россиянам в возрасте 18-40 лет смогут один раз бесплатно провести определение уровня липопротеина в крови, до 39 — раз в шесть лет выполнить оценку липидного профиля , а после 40 — раз в три года.

Беременным женщинам бесплатно проведут дородовую диагностику нарушений развития ребенка, включая неинвазивное пренатальное тестирование — определение внеклеточной ДНК плода по крови матери.

В рамках репродуктивной диспансеризации у женщин в возрасте 21-49 лет раз в пять лет будут проводить анализ на определение ДНК-вирусов папилломы человека, а при положительном результате — жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки.