"Друзья-маньяки": один сел пожизненно, второй гулял на свободе еще 22 года

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Они были друзьями. Вместе выпивали, вместе ночевали в квартирах девушек. И совершали преступления.

Михаил Юдин и Алексей Гаськов — два серийных убийцы из Новосибирской области. Как два друга терроризировали Бердск и Подмосковье? И почему одному удалось так долго избегать наказания?

Угрюмый строитель

Михаил Юдин родился в январе 1975-го в Алтайском крае. Воспитывался матерью и братом — отца в семье не было. После армии уехал в Искитим Новосибирской области, работал на стройке.

Родные и знакомые вспоминали: с детства он был угрюмым и замкнутым. Только выпив, становился общительным, веселым и сразу начинал приставать к женщинам.

Первое нападение произошло в августе 1998-го в Бердске. Юдин провожал домой знакомую Веру Николаеву. В безлюдном месте напал на нее и попытался задушить. Женщину спасли рабочие, идущие на утреннюю смену. Она написала заявление, но поймать преступника не удалось.

Через год, в июле 1999-го, он впервые убил. Жертвой стала 16-летняя Анастасия Фатькова. Юдин забрал украшения девушки и подарил их матери и жене.

Дубленка в подарок

Осенью 1999-го Юдин по работе отправился в Новосибирск. В ноябре в состоянии опьянения совершил еще одно убийство — в подъезде погибла Ольга Карпова. Дубленку, снятую с жертвы, он подарил супруге.

Через месяц его задержали за попытку ограбления и приговорили к трем годам. В 2000-м освободили.

В том же году он убил еще двоих: 21-летнюю Светлану Минину и 22-летнюю Татьяну Самохвалову. Обеих заманил в лесопосадки Бердска. Одна из девушек возвращалась с репетиции концерта ко Дню города. Юдин забрал у нее флейту — на память.

© Getty Images / pepitoko Девушка во время игры на флейте © Getty Images / pepitoko Девушка во время игры на флейте

"Я сидел на корточках, а она стояла и играла на флейте... Ну я не знаю сколько — минуты три-четыре, может, мелодию играла... Баха или кто он там... Но мелодия была классная", — признавался он позже на допросе.

Город в страхе

Жители Бердска забили тревогу. Маньяк предпочитал невысоких брюнеток в обтягивающих джинсах. Поэтому девушки старались возвращаться домой засветло, школьниц встречали родители. Многие специально меняли имидж. Городская администрация разработала план усиления безопасности.

В октябре 2000-го Юдин попытался напасть на знакомую Елену Травину, но та оказала сопротивление и выгнала его. Чтобы избежать разоблачения, он дал ей взятку. После этого на время притих.

© Getty Images / Vershinin Мужчина держит деньги © Getty Images / Vershinin Мужчина держит деньги

Последнее убийство совершил в декабре 2002-го. Жертвой стала 25-летняя Юлия Забиранник. Двадцатисемилетний Юдин ночевал у нее в квартире вместе со своим другом Алексеем Гаськовым

Друг, который учился на актера

Алексею Гаськову на тот момент тоже было 27 лет, родился он в июле 1975-го. Приехал из Новосибирской области в Москву — учился на платных курсах актерского мастерства. Из-за пристрастия к алкоголю и прогулов через полгода его отчислили.

Незадолго до возвращения в Бердск Гаськов совершил серию преступлений в Подмосковье. С весны по ноябрь 2002-го убил четырех молодых девушек — в Подольске, Пушкино и Химках.

Последней жертвой стала 22-летняя студентка из Перу — Каролина Агнес Сантистебан, племянница советника президента Перу. Она училась в Московском государственном институте культуры.

Сразу после этого преступления Гаськов вернулся в Бердск. И оказался в квартире Юлии Забиранник в ту самую ночь, когда ее убил Михаил Юдин.

Один признался за двоих

Когда нашли тело Забиранник, оперативники вышли на Гаськова — в квартире была бутылка с его отпечатками. Мужчина признался в совершении преступления, более того, рассказал, что был в Москве во время серии нападений на студенток.

Изначально следователи подозревали именно его во всех убийствах в Бердске. Но объективных доказательств вины не нашли. Он путался в показаниях. А пока находился в СИЗО, нападения на девушек в Бердске продолжались.

В сентябре 2003-го вышли на Михаила Юдина. При обыске в его доме нашли одежду жертв и их нижнее белье. Мужчина признался в пяти убийствах и 23 нападениях, грабежах и изнасилованиях. Психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым.

В декабре 2004 года Новосибирский областной суд приговорил Михаила Юдина к пожизненному лишению свободы. Верховный суд оставил приговор без изменений. А с Алексея Гаськова обвинения по статье "Изнасилование" сняли. И отпустили.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Руки в наручниках © Sputnik / Табылды Кадырбеков Руки в наручниках

Двадцать два года на свободе

После освобождения Гаськов пару лет работал водителем в Бердске. В мае 2006-го его снова задержали — по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки, дочери своей сожительницы.

По версии следствия, он напоил ребенка алкоголем и дважды совершил насилие. Кроме того, заразил ее венерическим заболеванием. Также ему предъявили обвинение в грабеже — осенью 2005-го он вырвал сумку у женщины.

На суде отрицал вину. Заявлял, что это провокация правоохранителей, которые не могут простить ему оправдания по делу "бердского маньяка".

В апреле 2007-го суд отправил его в колонию строгого режима на десять с половиной лет.

© Getty Images / Animaflora Кража сумки © Getty Images / Animaflora Кража сумки

В 2016-м Гаськов освободился. Завел страницы в соцсетях, публиковал фотографии с друзьями и школьные снимки. В статусе написал: "Холостяк — существо безобидное, потому что безрогое".

Июль 2024-го: технологии догнали

Серия подмосковных убийств оставалась нераскрытой 22 года. Но в июле 2024-го следователи вернулись к архивным делам. Провели новые исследования доказательств с использованием современных технологий.

Результат: биологические образцы с мест преступлений принадлежат Алексею Гаськову.

Как рассказал он позже на допросе: "Привлекла меня внешность нерусская, решил подойти и познакомиться. Я ее оттащил и силой кинул на землю. В район головы нанес несколько ударов".

Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в Москве, Московской области и других регионах. По последним данным, Гаськов уже дал признательное показание в изнасиловании еще одной своей падчерицы.

Два друга за решеткой

Михаил Юдин отбывает пожизненное наказание в колонии "Полярная сова" в Тюменской обасти. Там содержатся около 450 человек. За годы в колонии он направил несколько жалоб на пожизненный приговор. Все отклонены.