"Ман Сити" со счетом 10:1 разгромил клуб третьего дивизиона в Кубке Англии
Футбол
 
20:35 10.01.2026
"Ман Сити" со счетом 10:1 разгромил клуб третьего дивизиона в Кубке Англии
"Манчестер Сити" разгромил "Эксетер Сити" из третьего по силе английского дивизиона в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу и вышел в следующий раунд...
"Ман Сити" со счетом 10:1 разгромил клуб третьего дивизиона в Кубке Англии

"Манчестер Сити" со счетом 10:1 обыграл"Эксетер Сити" в матче Кубка Англии

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Манчестер Сити" разгромил "Эксетер Сити" из третьего по силе английского дивизиона в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу и вышел в следующий раунд турнира.
Встреча, которая прошла в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев поля. У победителей мячи забили Макс Аллейн (12-я минута), Родри (24), Рико Льюис (49, 90+1), проведший дебютный матч Антуан Семеньо (54), Тиджани Рейндерс (71), Нико О'Райли (79) и Райан Макайду (86).
В составе гостей отличился Джордж Бёрч (90), а Джек Хейз (42) и Джек Фицуотер (45+2) поразили свои ворота.
"Манчестер Сити" идет на втором месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
Результаты других матчей:
