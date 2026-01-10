https://ria.ru/20260110/manchester-2067164873.html
"Ман Сити" со счетом 10:1 разгромил клуб третьего дивизиона в Кубке Англии
"Манчестер Сити" разгромил "Эксетер Сити" из третьего по силе английского дивизиона в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу и вышел в следующий раунд... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
футбол
спорт
родри
манчестер сити
эвертон
сандерленд
английская премьер-лига (апл)
кубок англии
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966953020_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_217dd2640b1773b1db04dab6a488abdf.jpg
"Манчестер Сити" со счетом 10:1 обыграл"Эксетер Сити" в матче Кубка Англии