Плешкова заняла 51-е место в скоростном спуске на этапе Кубка мира
15:34 10.01.2026
Плешкова заняла 51-е место в скоростном спуске на этапе Кубка мира
Плешкова заняла 51-е место в скоростном спуске на этапе Кубка мира
Российская горнолыжница Юлия Плешкова показала 51-й результат в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Австрии.
Плешкова заняла 51-е место в скоростном спуске на этапе Кубка мира

Россиянка Плешкова заняла 51-е место в скоростном спуске на этапе Кубка мира

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российская горнолыжница Юлия Плешкова показала 51-й результат в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Австрии.
Победительницей соревнований с результатом 1 минута 6,24 секунды стала американка Линдси Вонн. Второй стала норвежка Кайса Викофф Ли (отставание +0,37 секунды). Третье место заняла Жаклин Уайлз из США (+0,48).
Плешкова уступила победительнице 2,90 секунды.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Среди горнолыжников FIS одобрила заявки Плешковой, Александра Андриенко, Семена Ефимова и Ивана Кузнецова.
