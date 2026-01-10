https://ria.ru/20260110/lyzhi-2067129413.html
Плешкова заняла 51-е место в скоростном спуске на этапе Кубка мира
Плешкова заняла 51-е место в скоростном спуске на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Плешкова заняла 51-е место в скоростном спуске на этапе Кубка мира
Российская горнолыжница Юлия Плешкова показала 51-й результат в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Австрии. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
спорт
сша
австрия
юлия плешкова
спортивный арбитражный суд (cas)
горнолыжный спорт
линдси вонн
александр андриенко
Плешкова заняла 51-е место в скоростном спуске на этапе Кубка мира
Россиянка Плешкова заняла 51-е место в скоростном спуске на этапе Кубка мира