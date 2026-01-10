Хирург рассказал, почему россияне начали чаще ездить в Киргизию

БИШКЕК, 10 янв – РИА Новости. Россияне все чаще выбирают Киргизию как одно из направлений медицинского туризма: в пластической хирургии число пациентов из РФ за последние годы выросло в разы, рассказал РИА Новости известный хирург, один из ведущих специалистов республики в области пластических операций Дмитрий Прокопьев.

"Если говорить о числе иностранных пациентов, то здесь сильное значение имеет сезонность. Есть периоды, когда больше приезжих, когда меньше. В летнее время, когда у людей отпуска, больше возможностей выбраться, таких пациентов становится больше. Я думаю, что может доходить до 40% от общего числа. В остальное время - порядка 10-20%", - рассказал доктор.

По словам Прокопьева, в Киргизию за медобслуживанием люди едут из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Часто пациенты летят из Объединенных Арабских Эмиратов, бывают гости из Европы Великобритании . Но наибольшее число клиентов - из стран СНГ . В первую очередь - Казахстана России . Причем в последние несколько лет число россиян неуклонно растет, в то время как казахстанцев становится несколько меньше. Точное число пациентов из РФ назвать сложно, официальной статистики не ведется. Но речь идет о сотнях, а возможно и тысячах пациентов.

"Узнают о Кыргызстане они разными путями. Ну в плане страны, как медицинского направления. В основном, наверно, посредством "сарафанного радио". По крайней мере, у меня так. То есть кто-то, кто делал операцию в нашей стране, рассказывает своим знакомым о своем опыте. Буквально две недели назад так прилетал пациент из Англии . Ему там рассказали, что здесь все хорошо - и он решился. Есть также хирурги и клиники, у которых хорошо развиты соцсети, Instagram*, (запрещен в РФ - ред.) например. Узнают и оттуда", - уточнил специалист.

Хирург рассказал, что наиболее востребованными процедурами среди иностранцев, в том числе россиян, являются операции по улучшению контуров тела, такие как увеличение груди, послеродовая коррекция живота, липосакция. Также очень популярны омолаживающие процедуры для лица, такие как подтяжка и блефаропластика.

"Я исхожу из запроса пациента. Из его пожеланий. Потом уже сообщениями или аудио отправляю, что мы можем сделать, как мы можем сделать, как это будет проходить, какая будет там подготовка, реабилитация, сколько надо находиться здесь. Какие анализы нужны. Если у пациента есть какие-то особенности по здоровью, то ему лучше тесты у себя сдать. Чтобы вообще понять, стоит ли лететь. Если он уверен, что здоров, то пусть приезжает сюда, мы тут, естественно, все необходимое сделаем. Если есть противопоказания, то в операции отказываем. Такое недавно было - пациентка не сказала, что у нее кардиостимулятор стоит… Без допуска ее врача - такие операции не проводятся", - подчеркнул доктор.

По словам Прокопьева, приезжать в страну для пластической операции нужно минимум на две-три недели. Несколько дней потребуется на акклиматизацию и подготовку к операции и порядка двух недель - на восстановление.