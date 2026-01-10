Рейтинг@Mail.ru
"Чикаго" вызвал из фарм-клуба российского хоккеиста Бережного
Хоккей
 
20:02 10.01.2026
"Чикаго" вызвал из фарм-клуба российского хоккеиста Бережного
"Чикаго" вызвал из фарм-клуба российского хоккеиста Бережного - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Чикаго" вызвал из фарм-клуба российского хоккеиста Бережного
"Чикаго Блэкхокс" вызвал в состав основной команды выступавшего в прошлом сезоне за петербургский СКА российского вратаря Станислава Бережного, сообщается на... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
хоккей
спорт
ска (санкт-петербург)
чикаго блэкхокс
рокфорд
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, ска (санкт-петербург), чикаго блэкхокс, рокфорд, национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, СКА (Санкт-Петербург), Чикаго Блэкхокс, Рокфорд, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Чикаго" вызвал из фарм-клуба российского хоккеиста Бережного

Хоккей. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Чикаго Блэкхокс" вызвал в состав основной команды выступавшего в прошлом сезоне за петербургский СКА российского вратаря Станислава Бережного, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В июле "Чикаго" подписал с Бережным двухлетний контракт новичка. С октября 22-летний россиянин выступал в команде "Рокфорд Айсхогс" Американской хоккейной лиги (АХЛ). В фарм-клубе вратарь провел девять игр с 88,9% отраженных бросков и средним коэффициентом надежности 3,23.
Бережной может дебютировать в НХЛ в гостевом матче регулярного чемпионата против "Нэшвилл Предаторз", который начнется в ночь на воскресенье по московскому времени.
Голкипер является воспитанником новокузнецкого "Металлурга", в сезоне-2019/20 он перешел в систему омского "Авангарда", выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). В ноябре 2024 года Бережной перешел в СКА, провел один матч в КХЛ, выйдя на замену в третьем периоде игры против хабаровского "Амура" (7:5), и пропустил две шайбы. Он не выбирался на драфте НХЛ.
Никита Кучеров (слева), Александр Овечкин (по центру), Евгений Малкин (справа) - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Овечкин бросит Америку, Панарин обогатится: главные русские интриги в НХЛ
7 октября 2025, 07:30
 
ХоккейСпортСКА (Санкт-Петербург)Чикаго БлэкхоксРокфордНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
