В Риме проходит шествие в поддержку Венесуэлы
В Риме проходит шествие в поддержку Венесуэлы - РИА Новости, 10.01.2026
В Риме проходит шествие в поддержку Венесуэлы
Около двух-трех тысяч человек участвуют в шествии в поддержку Венесуэлы в знак протеста из-за действий США передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T18:54:00+03:00
2026-01-10T18:54:00+03:00
2026-01-10T19:28:00+03:00
В Риме проходит шествие в поддержку Венесуэлы
РИА Новости: тысячи человек вышли на акцию в поддержку Венесуэлы в Риме