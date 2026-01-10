Рейтинг@Mail.ru
В Риме проходит шествие в поддержку Венесуэлы
18:54 10.01.2026 (обновлено: 19:28 10.01.2026)
В Риме проходит шествие в поддержку Венесуэлы
Около двух-трех тысяч человек участвуют в шествии в поддержку Венесуэлы в знак протеста из-за действий США передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2026
в мире
сша
италия
рим
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
сша
италия
рим
в мире, сша, италия, рим, николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, США, Италия, Рим, Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Шествие в поддержку Венесуэлы в Риме
Шествие в поддержку Венесуэлы в Риме - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости
Шествие в поддержку Венесуэлы в Риме
РИМ, 10 янв - РИА Новости. Около двух-трех тысяч человек участвуют в шествии в поддержку Венесуэлы в знак протеста из-за действий США передает корреспондент РИА Новости.
Активисты с венесуэльскими флагами, выстроившись за растяжкой "Руки прочь от Венесуэлы", движутся в направлении посольства США в Италии, где у них запланирован митинг.
В колонне, которая прошла мимо центрального вокзала Рима "Термини" участвуют левые движения, профсоюзные организации, сторонники Палестины и студенты.
Шествие сопровождают многочисленные полицейские, у здания американской дипмиссии размещены бронеавтомобили и подразделения в спецобмундировании. В центре Рима из-за перекрытия наблюдаются значительные затруднения с автомобильным и автобусным движением.
Манифестация проходит под слоганами против американского империализма и в поддержку арестованных в США президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Организаторы акции на своем сайте сообщила, что аналогичные мероприятия в Италии в субботу проходят порядка в 30 городах.
