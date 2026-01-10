В Ирландии фермеры вышли на митинг против соглашения с Меркосур

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Тысячи фермеров в Ирландии вышли на митинг в знак протеста из-за торгового соглашения Европейского союза со странами Меркосур, сообщает ирландская вещательная корпорация RTE.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что государства-члены Европейского союза утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур. Глава МИД Аргентины Пабло Кирно отметил, что соглашение будет подписано 17 января в Парагвае,
В Милане фермеры заблокировали движение и разлили молоко
9 января, 23:11
"Тысячи фермеров собрались на акцию протеста с использованием тракторов в рамках общенациональной демонстрации и митинга в Атлоне против соглашения между ЕС и Меркосур", - говорится в сообщении RTE.
Отмечается, что фермеры обеспокоены тем, что эта сделка может поставить под угрозу экспорт ирландской говядины в Европу из-за появления более дешевой бразильской говядины.
В 2024 году по государствам-членам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур появилось в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьон подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.