В Ирландии фермеры вышли на митинг против соглашения с Меркосур - РИА Новости, 10.01.2026
18:05 10.01.2026 (обновлено: 18:10 10.01.2026)
В Ирландии фермеры вышли на митинг против соглашения с Меркосур
в мире, ирландия, аргентина, парагвай, антониу кошта, евросовет, евросоюз
В Ирландии фермеры вышли на митинг против соглашения с Меркосур

RTE: тысячи трактористов в Ирландии протестуют против соглашения ЕС с Меркосур

© REUTERS / Clodagh KilcoyneМитинг фермеров в Ирландии в знак протеста из-за торгового соглашения Европейского союза со странами Меркосур
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Митинг фермеров в Ирландии в знак протеста из-за торгового соглашения Европейского союза со странами Меркосур
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Тысячи фермеров в Ирландии вышли на митинг в знак протеста из-за торгового соглашения Европейского союза со странами Меркосур, сообщает ирландская вещательная корпорация RTE.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что государства-члены Европейского союза утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур. Глава МИД Аргентины Пабло Кирно отметил, что соглашение будет подписано 17 января в Парагвае,
Протест фермеров против торгового соглашения Европейского союза со странами Меркосур в Милане. 9 января 2026 - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Милане фермеры заблокировали движение и разлили молоко
9 января, 23:11
"Тысячи фермеров собрались на акцию протеста с использованием тракторов в рамках общенациональной демонстрации и митинга в Атлоне против соглашения между ЕС и Меркосур", - говорится в сообщении RTE.
Отмечается, что фермеры обеспокоены тем, что эта сделка может поставить под угрозу экспорт ирландской говядины в Европу из-за появления более дешевой бразильской говядины.
В 2024 году по государствам-членам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур появилось в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьон подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Варшаву не пустили трактора протестующих против соглашения с Меркосур
9 января, 12:35
 
