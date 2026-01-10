NYT рассказала о реакции европейских лидеров на заявления США о Гренландии

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредеринсен и европейские лидеры были в шоке, ужасе и панике от последних заявлений Вашингтона о Гренландии, сообщает газета New York Times со ссылкой на многочисленные источники.
Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.
"Хотя Фредериксен давно воспринимала угрозы Трампа всерьез, резкие комментарии Миллера разрушили ее годичные усилия по спокойному убеждению президента отказаться от стремления контролировать Гренландию. По словам более десятка дипломатических и военных чиновников, а также других лиц в нескольких странах, эти заявления ошеломили явно взволнованную Фредериксен и вызвали почти панику среди ее коллег в Европе", - пишет издание.
Источники добавили, что даже для континента, лидеры которого привыкли к неоднократным нападкам Трампа, возобновление атак на Гренландию "повергло чиновников в шок, ужас и беспокойство".
По словам трех европейских дипломатов и высокопоставленного западного военного чиновника, в Европе предпринимаются попытки смягчить жесткие заявления в надежде, что члены конгресса США, включая республиканцев, смогут убедить Трампа и его помощников отступить в вопросе Гренландии.
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
В среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
