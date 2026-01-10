Россиян предупредили о мошенниках, якобы формирующих списки для капремонта

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мошенники стали похищать аккаунты россиян на "Госуслугах", маскируясь под представителей власти - они эксплуатируют тему изменений в жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах, рассказали РИА Новости в компании Angara Security.

"Эксперты компании Angara MTDR отмечают резкий рост числа мошеннических схем, эксплуатирующих тему ЖКХ и капитального ремонта накануне длинных новогодних каникул. Злоумышленники похищают аккаунты портала "Госуслуги", маскируясь под представителей власти. Новый вектор атак связан с изменениями в жилищном законодательстве, обязывающими управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах", - сказали в компании.

Сначала злоумышленники создают в Telegram фейковые чаты якобы от имени территориальных органов исполнительной власти. Они предлагают жителям многоквартирных домов срочно "проверить корректность данных" и включиться в "формирование списков на проведение работ в рамках программы капитального ремонта, реконструкции объектов архитектуры и наследия" на 2026 год.

Для того, чтобы подтвердить участие, пользователей просят использовать "официальный бот "Госуслуг", чтобы получить и передать в чат "ключ оцифровки" - на самом деле, это код доступа к аккаунту на госпортале.

"Часто весь чат создается для одной реальной жертвы, остальные "участники" - боты или сами злоумышленники, которые имитируют активность и отправку кодов, подталкивая человека к необдуманным действиям. Расчет сделан на то, что в период длительных выходных жертва столкнется с задержками при восстановлении доступа к учетной записи, что даст атакующим время", - объяснили в Angara Security