В Саратовской области из-за гирлянды загорелась квартира
В Саратовской области из-за гирлянды загорелась квартира
Пожар произошел в квартире в городе Энгельс Саратовской области из-за оставленной включенной в розетку новогодней гирлянды, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 10.01.2026
