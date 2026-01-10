Рейтинг@Mail.ru
"Штутгарт" разгромил "Байер" в Бундеслиге
Футбол
 
22:28 10.01.2026 (обновлено: 22:34 10.01.2026)
"Штутгарт" разгромил "Байер" в Бундеслиге
"Штутгарт" разгромил "Байер" в Бундеслиге
"Штутгарт" разгромил "Байер" в Бундеслиге
"Штутгарт" одержал победу над леверкузенским "Байером" в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
футбол
спорт
леверкузен
штутгарт
байер 04
вердер
бундеслига
леверкузен
"Штутгарт" разгромил "Байер" в Бундеслиге

"Штутгарт" одержал победу над "Байером" в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Штутгарт" одержал победу над леверкузенским "Байером" в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
Бундеслига
10 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
Байер
1 : 4
Штутгарт
66‎’‎ • Алекс Гримальдо (П)
07‎’‎ • Джейми Левелинг
(Дениз Ундав)
29‎’‎ • Максимилиан Миттельштедт (П)
45‎’‎ • Джейми Левелинг
(Дениз Ундав)
45‎’‎ • Дениз Ундав
(Крис Фюрих)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Леверкузене завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе "Штутгарта" дублем отметился Джейми Левелинг (7-я и 45-я минуты), мячи также забили Максимилиан Миттельштадт (29, с пенальти) и Дениз Ундав (45+2). У "Байера" пенальти реализовал Алехандро Гримальдо (66).
"Штутгарт", набрав 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. Команда приблизилась к "Байеру" (29), который располагается на четвертой строчке.
Встречи между "Вердером" и "Хоффенхаймом" и "Санкт-Паули" и "Лейпцигом" были отменены из-за сильного мороза.
Результаты других матчей дня:
Футбол
 
