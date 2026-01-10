"Штутгарт" разгромил "Байер" в Бундеслиге

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Штутгарт" одержал победу над леверкузенским "Байером" в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
10 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
66’ • Алекс Гримальдо (П)
07’ • Джейми Левелинг
(Дениз Ундав)
29’ • Максимилиан Миттельштедт (П)
45’ • Джейми Левелинг
(Дениз Ундав)
45’ • Дениз Ундав
(Крис Фюрих)
Встреча в Леверкузене завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе "Штутгарта" дублем отметился Джейми Левелинг (7-я и 45-я минуты), мячи также забили Максимилиан Миттельштадт (29, с пенальти) и Дениз Ундав (45+2). У "Байера" пенальти реализовал Алехандро Гримальдо (66).
"Штутгарт", набрав 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. Команда приблизилась к "Байеру" (29), который располагается на четвертой строчке.
Встречи между "Вердером" и "Хоффенхаймом" и "Санкт-Паули" и "Лейпцигом" были отменены из-за сильного мороза.
Результаты других матчей дня: