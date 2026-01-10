Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" подписал контракт с футболистом сборной Албании
15:45 10.01.2026 (обновлено: 15:48 10.01.2026)
"Ахмат" подписал контракт с футболистом сборной Албании
"Ахмат" подписал контракт с футболистом сборной Албании
Албанский футболист Клисман Цаке перешел из македонской "Шкендии" в грозненский "Ахмат", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 10.01.2026
спорт, турция, албания, ахмат, шкендия, тирана, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Турция, Албания, Ахмат, Шкендия, Тирана, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
"Ахмат" подписал контракт с футболистом сборной Албании

Албанский футболист Цаке перешел из "Шкендии" в "Ахмат"

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Албанский футболист Клисман Цаке перешел из македонской "Шкендии" в грозненский "Ахмат", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Защитник подписал контракт с "Ахматом" на 3,5 года и уже провел первую тренировку с новой командой на сборах в Турции.
Цаке 26 лет. Он является воспитанником "Тираны" и на протяжении карьеры также выступал в составе македонских клубов "Струга" и "Шкендия". В октябре 2025 года футболист дебютировал в составе сборной Албании.
СМИ назвали сумму, которую "Крузейро" заплатит "Зениту" за Жерсона
8 января, 19:56
8 января, 19:56
 
ФутболСпортТурцияАлбанияАхматШкендияТиранаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
