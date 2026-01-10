https://ria.ru/20260110/futbolist-2067130904.html
"Ахмат" подписал контракт с футболистом сборной Албании
"Ахмат" подписал контракт с футболистом сборной Албании - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Ахмат" подписал контракт с футболистом сборной Албании
Албанский футболист Клисман Цаке перешел из македонской "Шкендии" в грозненский "Ахмат", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Албанский футболист Цаке перешел из "Шкендии" в "Ахмат"