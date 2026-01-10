Глава ЦБ Франции предупредил об угрозе бюджетного удушья в стране

ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Франция рискует столкнуться с "бюджетным, экономическим и межпоколенческим удушьем", если страна в государственном бюджете на 2026 год не сможет сократить дефицит бюджета до 5% и меньше, заявил в субботу глава Банка Франции (ЦБ страны) Франсуа Вильруа де Гало.

Французский парламент вернулся в четверг к рассмотрению проекта государственного бюджета на этот год. В настоящий момент его рассматривает комиссия по финансам, а всем депутатам бюджетный проект будет вновь представлен 13 января.

« "Если Франция в 2026 году не снизит свой дефицит (бюджета – ред.) до… 5% ВВП, то она окажется в… зоне риска. Франция (в таком случае – ред.) рискует столкнуться не с банкротством, а с удушьем во многих сферах: бюджетной... экономической… и межпоколенческой", – сказал Вильруа де Гало в эфире радиостанции France Inter.

Глава ЦБ Франции упомянул, что в настоящий момент государство фактически вынуждено "выбирать" между поддержкой пожилых граждан и молодежи. По его словам, необходимое повышение дефицита бюджета для поддержки существующей в стране пенсионной системы ложится финансовым бременем на плечи молодого поколения.

"Так продолжаться не может", – добавил он.

Помимо этого, Вильруа де Гало выразил сожаление в связи с тем, что практически все соседние с Францией государства Европы смогли в той или иной степени снизить дефицит бюджета, и призвал парламентариев к компромиссу с тем, чтобы принять бюджет на 2026 год и сократить дефицит. Глава ЦБ предложил сделать это через стабилизацию расходов и принятия "мудрых" решений в вопросах налогообложения.

В октябре 2025 года премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что представленный кабмином проект бюджета на 2026 год предполагает сокращение дефицита бюджета до 4,7% ВВП и содержит "смелые экономические меры". В частности, он предусматривает повышение налогов, заморозку пенсий по старости и социальных выплат на уровне 2025 года. Эти положения были в дальнейшем фактически отменены в результате многочисленных поправок.

В ноябре 2025 года депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год, после чего законопроект отправился в сенат, но без ранее принятых поправок. Сенаторы в свою очередь проект госбюджета поддержали по итогам голосования 15 декабря, в свете чего была создана совместная паритетная комиссия двух палат, целью которой была разработка компромиссного законопроекта.