Рейтинг@Mail.ru
Глава ЦБ Франции предупредил об угрозе бюджетного удушья в стране - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/frantsiya-2067140363.html
Глава ЦБ Франции предупредил об угрозе бюджетного удушья в стране
Глава ЦБ Франции предупредил об угрозе бюджетного удушья в стране - РИА Новости, 10.01.2026
Глава ЦБ Франции предупредил об угрозе бюджетного удушья в стране
Франция рискует столкнуться с "бюджетным, экономическим и межпоколенческим удушьем", если страна в государственном бюджете на 2026 год не сможет сократить... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T17:16:00+03:00
2026-01-10T17:16:00+03:00
в мире
франция
европа
себастьян лекорню
эммануэль макрон
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587456281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3e38c613897b63d41b7e3d00ac8e1d2.jpg
https://ria.ru/20251025/frantsiya-2050597027.html
https://ria.ru/20251122/deputaty-2056791628.html
https://ria.ru/20251227/makron-2065039901.html
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587456281_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_81aca57da6393f4557e292fcd1b46b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европа, себастьян лекорню, эммануэль макрон, центральный банк рф (цб рф)
В мире, Франция, Европа, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Глава ЦБ Франции предупредил об угрозе бюджетного удушья в стране

Глава ЦБ Франсуа Вильруа де Гало: Франция может столкнуться с бюджетным удушьем

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкПлощадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Франция рискует столкнуться с "бюджетным, экономическим и межпоколенческим удушьем", если страна в государственном бюджете на 2026 год не сможет сократить дефицит бюджета до 5% и меньше, заявил в субботу глава Банка Франции (ЦБ страны) Франсуа Вильруа де Гало.
Французский парламент вернулся в четверг к рассмотрению проекта государственного бюджета на этот год. В настоящий момент его рассматривает комиссия по финансам, а всем депутатам бюджетный проект будет вновь представлен 13 января.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Глава французского ЦБ рассказал о последствиях серьезного дефицита бюджета
25 октября 2025, 17:53
«
"Если Франция в 2026 году не снизит свой дефицит (бюджета – ред.) до… 5% ВВП, то она окажется в… зоне риска. Франция (в таком случае – ред.) рискует столкнуться не с банкротством, а с удушьем во многих сферах: бюджетной... экономической… и межпоколенческой", – сказал Вильруа де Гало в эфире радиостанции France Inter.
Глава ЦБ Франции упомянул, что в настоящий момент государство фактически вынуждено "выбирать" между поддержкой пожилых граждан и молодежи. По его словам, необходимое повышение дефицита бюджета для поддержки существующей в стране пенсионной системы ложится финансовым бременем на плечи молодого поколения.
"Так продолжаться не может", – добавил он.
Помимо этого, Вильруа де Гало выразил сожаление в связи с тем, что практически все соседние с Францией государства Европы смогли в той или иной степени снизить дефицит бюджета, и призвал парламентариев к компромиссу с тем, чтобы принять бюджет на 2026 год и сократить дефицит. Глава ЦБ предложил сделать это через стабилизацию расходов и принятия "мудрых" решений в вопросах налогообложения.
Париж - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Французские депутаты почти единогласно отклонили законопроект о бюджете
22 ноября 2025, 13:32
В октябре 2025 года премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что представленный кабмином проект бюджета на 2026 год предполагает сокращение дефицита бюджета до 4,7% ВВП и содержит "смелые экономические меры". В частности, он предусматривает повышение налогов, заморозку пенсий по старости и социальных выплат на уровне 2025 года. Эти положения были в дальнейшем фактически отменены в результате многочисленных поправок.
В ноябре 2025 года депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год, после чего законопроект отправился в сенат, но без ранее принятых поправок. Сенаторы в свою очередь проект госбюджета поддержали по итогам голосования 15 декабря, в свете чего была создана совместная паритетная комиссия двух палат, целью которой была разработка компромиссного законопроекта.
Совместная паритетная комиссия не смогла 19 декабря согласовать компромиссную версию проекта госбюджета. Лекорню заявил в тот же день, что парламент не сможет в срок принять госбюджет на 2026 год, поскольку смешанная комиссия из депутатов и сенаторов не смогла согласовать компромиссную версию соответствующего законопроекта. В конце декабря 2025 года президент страны Эммануэль Макрон подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов до принятия нового бюджета. Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон заявила 5 января, что государственный бюджет на 2026 год будет принят в январе.
Университет Сорбонна, Париж - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Макрон подписал закон о финансировании госинститутов
27 декабря 2025, 11:55
 
В миреФранцияЕвропаСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала