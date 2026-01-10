https://ria.ru/20260110/frantsija-2067144814.html
Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира
Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира
Сборная Франции выиграла женскую эстафету 4 по 6 км на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T17:52:00+03:00
2026-01-10T17:52:00+03:00
2026-01-10T18:01:00+03:00
биатлон
спорт
франция
оберхоф
международный союз биатлонистов (ibu)
союз биатлонистов россии (сбр)
кубок мира по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779137188_0:0:3473:1954_1920x0_80_0_0_0812c29cc75223688ec8766e7bd1130f.jpg
https://ria.ru/20260108/dzhakomel-2066883243.html
франция
оберхоф
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779137188_699:0:3430:2048_1920x0_80_0_0_2cf68d1619c0b214834db9fb60386674.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, франция, оберхоф, международный союз биатлонистов (ibu), союз биатлонистов россии (сбр), кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Франция, Оберхоф, Международный союз биатлонистов (IBU), Союз биатлонистов России (СБР), Кубок мира по биатлону
Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира
Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе КМ в Оберхофе