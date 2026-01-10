Рейтинг@Mail.ru
Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
17:52 10.01.2026 (обновлено: 18:01 10.01.2026)
Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира
Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира
Сборная Франции выиграла женскую эстафету 4 по 6 км на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
биатлон
спорт
франция
оберхоф
международный союз биатлонистов (ibu)
союз биатлонистов россии (сбр)
кубок мира по биатлону
франция
оберхоф
Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира

Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе КМ в Оберхофе

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Жюстин Бреза-Буше
Жюстин Бреза-Буше - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Жюстин Бреза-Буше. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сборная Франции выиграла женскую эстафету 4 по 6 км на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Жюлья Симон преодолели дистанцию за 1 час 18 минут и 21,9 секунды, потратив восемь дополнительных патронов.
Второй результат показали норвежки Марте Йохансен, Ингрид Тандревольд, Каролин Кноттен и Марен Киркэйде (отставание 53,7 секунды; 1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов), третье место заняли немки Селина Гротиан, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих-Вальц и Франциска Пройс (+1.28,4; 1+13).
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
Томмаззо Джакомель - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Джакомель выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
8 января, 15:34
 
БиатлонСпортФранцияОберхофМеждународный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)Кубок мира по биатлону
 
