Фильм "Простоквашино" заработал два миллиарда рублей за десять дней проката

ЕАИС: фильм "Простоквашино" за десять дней кинопроката заработал 2 млрд рублей

© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2025) Кадр из фильма "Простоквашино" © К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2025) Кадр из фильма "Простоквашино". Архивное фото