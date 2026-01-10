Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Простоквашино" заработал два миллиарда рублей за десять дней проката
Культура
Культура
 
23:13 10.01.2026
Фильм "Простоквашино" заработал два миллиарда рублей за десять дней проката
Фильм "Простоквашино" заработал два миллиарда рублей за десять дней проката - РИА Новости, 10.01.2026
Фильм "Простоквашино" заработал два миллиарда рублей за десять дней проката
Фильм "Простоквашино" за десять дней кинопроката заработал два миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС)... РИА Новости, 10.01.2026
культура
сарик андреасян
павел деревянко
иван охлобыстин
фонд кино
новости культуры
Культура, Сарик Андреасян, Павел Деревянко, Иван Охлобыстин, Фонд кино
Культура, Сарик Андреасян, Павел Деревянко, Иван Охлобыстин, Фонд кино, Новости культуры
Фильм "Простоквашино" заработал два миллиарда рублей за десять дней проката

ЕАИС: фильм "Простоквашино" за десять дней кинопроката заработал 2 млрд рублей

© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2025)Кадр из фильма "Простоквашино"
Кадр из фильма Простоквашино - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2025)
Кадр из фильма "Простоквашино". Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Фильм "Простоквашино" за десять дней кинопроката заработал два миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина режиссера Сарика Андреасяна вышла в российский прокат 1 января.
«
"Общие сборы - 2 013 951 066 рублей ", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Роль дяди Федора сыграл юный актер Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика - Павел Деревянко. Почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а родителей дяди Федора - Лиза Моряк и Павел Прилучный.
Кадр из новой серии Простоквашино, опубликованный РБК - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Путин в новогоднем эпизоде "Простоквашино" поздравил россиян
26 декабря 2025, 01:50
 
Культура
 
 
