https://ria.ru/20260110/film-2067176401.html
Фильм "Простоквашино" заработал два миллиарда рублей за десять дней проката
Фильм "Простоквашино" заработал два миллиарда рублей за десять дней проката - РИА Новости, 10.01.2026
Фильм "Простоквашино" заработал два миллиарда рублей за десять дней проката
Фильм "Простоквашино" за десять дней кинопроката заработал два миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС)... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T23:13:00+03:00
2026-01-10T23:13:00+03:00
2026-01-10T23:13:00+03:00
культура
сарик андреасян
павел деревянко
иван охлобыстин
фонд кино
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064284310_210:0:1639:804_1920x0_80_0_0_a02be171efab427979275646a4d7910b.jpg
https://ria.ru/20251226/putin-2064751774.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064284310_424:0:1496:804_1920x0_80_0_0_6230af83f37810e35a8469544ca61f79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сарик андреасян, павел деревянко, иван охлобыстин, фонд кино, новости культуры
Культура, Сарик Андреасян, Павел Деревянко, Иван Охлобыстин, Фонд кино, Новости культуры
Фильм "Простоквашино" заработал два миллиарда рублей за десять дней проката
ЕАИС: фильм "Простоквашино" за десять дней кинопроката заработал 2 млрд рублей