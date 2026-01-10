Рейтинг@Mail.ru
Трусова, Косторная и Щербакова выступят в "Ледниковом периоде" - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
20:22 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/figuristki-2067163310.html
Трусова, Косторная и Щербакова выступят в "Ледниковом периоде"
Трусова, Косторная и Щербакова выступят в "Ледниковом периоде" - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Трусова, Косторная и Щербакова выступят в "Ледниковом периоде"
Российские фигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова выступят в новом сезоне шоу "Ледниковый период", сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T20:22:00+03:00
2026-01-10T20:22:00+03:00
фигурное катание
алена косторная
анна щербакова
александра игнатова (трусова)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744379757_0:129:2732:1666_1920x0_80_0_0_f1758f4d62c72bce59bcd4ac607f0205.jpg
https://ria.ru/20251217/mikhaylov-2062719642.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744379757_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_400adfe4bb8592e15793882a819b03eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
алена косторная, анна щербакова, александра игнатова (трусова), россия
Фигурное катание, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Игнатова (Трусова), Россия
Трусова, Косторная и Щербакова выступят в "Ледниковом периоде"

Трусова, Косторная и Щербакова выступят в новом сезоне шоу "Ледниковый период"

© РИА Новости / Владимир Песня и Александра ВильфАнна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня и Александра Вильф
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости, Влад Жуков. Российские фигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова выступят в новом сезоне шоу "Ледниковый период", сообщил РИА Новости источник, близкий к организаторам.
Отмечается, что все фигуристки будут сниматься в шоу в качестве участниц. На данный момент участие Косторной и Щербаковой полностью подтверждено, в то время как по Трусовой, по информации другого источника, "все решено на 90%".
Съемки нового сезона шоу должны начаться на следующей неделе.
Камила Валиева, Никита Михайлов и Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"После родов так не прыгают": хореограф — о возвращении Трусовой и Валиевой
17 декабря 2025, 17:37
 
Фигурное катаниеАлена КосторнаяАнна ЩербаковаАлександра Игнатова (Трусова)Россия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала