По Крымскому мосту восстановили движение
По Крымскому мосту восстановили движение - РИА Новости, 10.01.2026
По Крымскому мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили, сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T07:09:00+03:00
2026-01-10T07:09:00+03:00
2026-01-10T13:14:00+03:00
крымский мост
