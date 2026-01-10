Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост временно перекрыт для движения машин - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:43 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/dvizhenie-2067074346.html
Крымский мост временно перекрыт для движения машин
Крымский мост временно перекрыт для движения машин - РИА Новости, 10.01.2026
Крымский мост временно перекрыт для движения машин
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T04:43:00+03:00
2026-01-10T04:43:00+03:00
крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014160008_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_c824ebe222211f4c31ce349bcd41a977.jpg
https://ria.ru/20260109/most-2067051930.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014160008_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_ae0cee05c099e51648bfddf40657037a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крымский мост
Крымский мост
Крымский мост временно перекрыт для движения машин

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто

© РИА НовостиКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости
Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале информцентра.
Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
9 января, 22:37
 
Крымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала