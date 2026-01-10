https://ria.ru/20260110/dvizhenie-2067074346.html
Крымский мост временно перекрыт для движения машин
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 10.01.2026
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто