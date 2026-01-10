Рейтинг@Mail.ru
"Айнтрахт" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:32 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/bundesliga-2067062387.html
"Айнтрахт" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче Бундеслиги
"Айнтрахт" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Айнтрахт" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче Бундеслиги
Франкфуртский "Айнтрахт" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T00:32:00+03:00
2026-01-10T00:32:00+03:00
футбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026670147_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_8100c122f8adb0c1b8c695d07f59cf3d.jpg
https://ria.ru/20260109/benzema-2067053720.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026670147_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_9a027404ac7c199b2f57390a3642ef74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Футбол
"Айнтрахт" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче Бундеслиги

"Айнтрахт" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче чемпионата Германии

© Фото : Пресс-служба "Боруссии"Футболисты "Боруссии"
Футболисты Боруссии - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Боруссии"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Франкфуртский "Айнтрахт" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
Бундеслига
09 января 2026 • начало в 22:30
Завершен
Айнтрахт Фр
3 : 3
Боруссия Д
22‎’‎ • Кан Узун (П)
71‎’‎ • Younes Ebnoutalib
(Арно Калимуэндо-Муинга)
90‎’‎ • Махмуд Дауд
10‎’‎ • Максимилиан Байер
(Юлиан Рюэрсон)
68‎’‎ • Феликс Нмеча
90‎’‎ • Карни Чуквуемека
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча во Франкфурте-на-Майне завершилась со счетом 3:3. В составе "Айнтрахта" голы забили Джан Узун (22-я минута, с пенальти), Юнес Эбнуталиб (71) и Махмуд Дауд (90+2). У "Боруссии" отличились Максимилиан Байер (10), Феликс Нмеча (68) и Карни Чуквуэмека (90+6).
"Боруссия" (33 очка) занимает второе место в таблице Бундеслиги, отставая от "Баварии", не сыгравшей свой матч в рамках тура, на 8 очков. "Айнтрахт" (26) идет седьмым.
В следующем туре "Боруссия" примет бременский "Вердер" 13 января. "Айнтрахт" в этот же день встретится со "Штутгартом" в гостях.
Карим Бензема - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Хет-трик Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче чемпионата
Вчера, 23:04
 
Футбол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Пегула
    36
    67
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Боржеш
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    63
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    К. Майхшак
    666
    732
  • Теннис
    Завершен
    Ц. Шан
    А. Бублик
    16
    67
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Лада
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Шанхайские Драконы
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Боруссия Д
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Реал Сосьедад
    1
    2
  • Хоккей
    10.01 04:00
    Чикаго
    Вашингтон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала