"Айнтрахт" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче Бундеслиги

Встреча во Франкфурте-на-Майне завершилась со счетом 3:3. В составе "Айнтрахта" голы забили Джан Узун (22-я минута, с пенальти), Юнес Эбнуталиб (71) и Махмуд Дауд (90+2). У "Боруссии" отличились Максимилиан Байер (10), Феликс Нмеча (68) и Карни Чуквуэмека (90+6).
"Боруссия" (33 очка) занимает второе место в таблице Бундеслиги, отставая от "Баварии", не сыгравшей свой матч в рамках тура, на 8 очков. "Айнтрахт" (26) идет седьмым.
В следующем туре "Боруссия" примет бременский "Вердер" 13 января. "Айнтрахт" в этот же день встретится со "Штутгартом" в гостях.
