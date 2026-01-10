"Айнтрахт" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче Бундеслиги

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Франкфуртский "Айнтрахт" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча во Франкфурте-на-Майне завершилась со счетом 3:3. В составе "Айнтрахта" голы забили Джан Узун (22-я минута, с пенальти), Юнес Эбнуталиб (71) и Махмуд Дауд (90+2). У "Боруссии" отличились Максимилиан Байер (10), Феликс Нмеча (68) и Карни Чуквуэмека (90+6).

"Боруссия" (33 очка) занимает второе место в таблице Бундеслиги, отставая от "Баварии", не сыгравшей свой матч в рамках тура, на 8 очков. "Айнтрахт" (26) идет седьмым.