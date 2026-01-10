В Британии госпитализирован объявивший голодовку активист Palestine Action

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Устроивший голодовку активист запрещённой в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action Камран Ахмед был госпитализирован, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на сестру активиста.
Ранее газета Guardian сообщала, что ряд активистов движения начали голодовку 2 ноября - в годовщину "Дня Бальфура", когда в 1917 году глава МИД королевства Артур Бальфур передал лидеру британской еврейской общины Уолтеру Ротшильду письмо, в котором сообщил о благосклонности правительства Великобритании к инициативе создания еврейского государства в подмандатной Палестине. По данным газеты, 21 декабря устроившие голодовку активисты Аму Гиб и Камран Ахмед уже были госпитализированы.
"На 58-й день голодовки 28-летний Камран Ахмед был госпитализирован из-за осложнения с сердцем", - говорится в сообщении.
Другая активистка, 31-летняя Хеба Мураиси, держит голодовку уже 69 дней, и, по словам её подруги, потеряла уже около 10 килограмм.
"Её состояние ухудшается, и она физически умирает, её организм может отказать в любой момент", - заявила она телеканалу.
Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
Членство в движении или его поддержка теперь - уголовное преступлением наказуемое тюремным заключением сроком до 14 лет. Сторонники справедливого правосудия из организации Defend Our Juries теперь регулярно проводят акции, рассчитанные на массовое собрание в поддержку Palestine Action в попытке превзойти возможности полиции и судебной системы эффективно противодействовать нарушениям запрета.
