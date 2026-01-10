Рейтинг@Mail.ru
В Британии госпитализирован объявивший голодовку активист Palestine Action - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 10.01.2026 (обновлено: 18:16 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/britanija-2067127853.html
В Британии госпитализирован объявивший голодовку активист Palestine Action
В Британии госпитализирован объявивший голодовку активист Palestine Action - РИА Новости, 10.01.2026
В Британии госпитализирован объявивший голодовку активист Palestine Action
Устроивший голодовку активист запрещённой в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action Камран Ахмед был госпитализирован, сообщает телеканал Sky... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T15:26:00+03:00
2026-01-10T18:16:00+03:00
в мире
великобритания
палестина
оксфордшир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067147886_0:658:2000:1783_1920x0_80_0_0_d07e13e10d1822aa765166aacfb0b5b5.jpg
https://ria.ru/20251223/london-2064103619.html
https://ria.ru/20251120/politsija-2056426153.html
великобритания
палестина
оксфордшир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067147886_0:470:2000:1970_1920x0_80_0_0_dce0c4cd0ca7127df01e031b0677cbeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, палестина, оксфордшир
В мире, Великобритания, Палестина, Оксфордшир
В Британии госпитализирован объявивший голодовку активист Palestine Action

Sky News: в Британии госпитализировали объявившего голодовку Камрана Ахмеда

© Getty Images / Guy SmallmanПлакат с фотографией активиста запрещённой в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action Камрана Ахмеда
Плакат с фотографией активиста запрещённой в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action Камрана Ахмеда - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Getty Images / Guy Smallman
Плакат с фотографией активиста запрещённой в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action Камрана Ахмеда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Устроивший голодовку активист запрещённой в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action Камран Ахмед был госпитализирован, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на сестру активиста.
Ранее газета Guardian сообщала, что ряд активистов движения начали голодовку 2 ноября - в годовщину "Дня Бальфура", когда в 1917 году глава МИД королевства Артур Бальфур передал лидеру британской еврейской общины Уолтеру Ротшильду письмо, в котором сообщил о благосклонности правительства Великобритании к инициативе создания еврейского государства в подмандатной Палестине. По данным газеты, 21 декабря устроившие голодовку активисты Аму Гиб и Камран Ахмед уже были госпитализированы.
Задержание Греты Тунберг в Лондоне. 23 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Лондоне полиция задержала Грету Тунберг
23 декабря 2025, 15:13
«
"На 58-й день голодовки 28-летний Камран Ахмед был госпитализирован из-за осложнения с сердцем", - говорится в сообщении.
Другая активистка, 31-летняя Хеба Мураиси, держит голодовку уже 69 дней, и, по словам её подруги, потеряла уже около 10 килограмм.
"Её состояние ухудшается, и она физически умирает, её организм может отказать в любой момент", - заявила она телеканалу.
Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
Членство в движении или его поддержка теперь - уголовное преступлением наказуемое тюремным заключением сроком до 14 лет. Сторонники справедливого правосудия из организации Defend Our Juries теперь регулярно проводят акции, рассчитанные на массовое собрание в поддержку Palestine Action в попытке превзойти возможности полиции и судебной системы эффективно противодействовать нарушениям запрета.
Британская полиция задерживает людей на митинге в центре Лондона в поддержку запрещенной группы Palestine Action - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Лондоне задержали десятки человек на митинге в поддержку Palestine Action
20 ноября 2025, 20:24
 
В миреВеликобританияПалестинаОксфордшир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала