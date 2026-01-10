Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о важности локализации производства лекарств - РИА Новости, 10.01.2026
16:25 10.01.2026
Алиханов рассказал о важности локализации производства лекарств
Алиханов рассказал о важности локализации производства лекарств - РИА Новости, 10.01.2026
Алиханов рассказал о важности локализации производства лекарств
Локальное производство лекарственных препаратов в России имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения страны, заявил глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 10.01.2026
2026
здоровье - общество, россия, антон алиханов
Здоровье - Общество, Россия, Антон Алиханов
Алиханов рассказал о важности локализации производства лекарств

Алиханов: локальное производство лекарств важно для системы здравоохранения

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Локальное производство лекарственных препаратов в России имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения страны, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости.
"Локальное производство лекарственных препаратов имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения России. Отечественная фармацевтическая отрасль характеризуется наличием сильных отечественных производителей, а также научных и научно-производственных коллективов, способных конкурировать на мировом уровне", - сказал министр.
В октябре 2025 года Алиханов сообщал, что лекарственная безопасность в России на сегодня уже обеспечена по широкой номенклатуре. В области фармацевтики речь идет о следующих шагах, которыми государство стимулирует дальнейшую локализацию. Кроме того, в России практически полностью производится весь перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Здоровье - ОбществоРоссияАнтон Алиханов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
