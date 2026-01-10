Алиханов рассказал о важности локализации производства лекарств

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Локальное производство лекарственных препаратов в России имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения страны, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости.
"Локальное производство лекарственных препаратов имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения России. Отечественная фармацевтическая отрасль характеризуется наличием сильных отечественных производителей, а также научных и научно-производственных коллективов, способных конкурировать на мировом уровне", - сказал министр.
В октябре 2025 года Алиханов сообщал, что лекарственная безопасность в России на сегодня уже обеспечена по широкой номенклатуре. В области фармацевтики речь идет о следующих шагах, которыми государство стимулирует дальнейшую локализацию. Кроме того, в России практически полностью производится весь перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
