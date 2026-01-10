"Аэрофлот" скорректирует расписание в связи с ограничениями в "Шереметьево"

В компании отметили, что пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета. При этом, как добавили в компании, переоформление происходит на рейсы, выполняемые по тому же маршруту и в том же классе обслуживания (с одновременным соответствующим изменением дат других рейсов под кодом SU) без взимания дополнительной платы.