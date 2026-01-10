https://ria.ru/20260110/aeroflot-2067080192.html
"Аэрофлот" скорректирует расписание в связи с ограничениями в "Шереметьево"
"Аэрофлот" скорректирует расписание полетов в субботу в связи с ограничениями в аэропорту "Шереметьево", сообщили в компании.
москва
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" скорректирует расписание полетов в субботу в связи с ограничениями в аэропорту "Шереметьево", сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что в аэропорту "Шереметьево
" введены временные ограничения на прилет из-за непогоды до 10.00 мск. При этом, как уточняли в авиагавани, все рейсы на вылет выполняются в полном объеме. Также в аэропорту предупреждали о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды.
"В связи с ограничениями на прием рейсов в аэропорту "Шереметьево" 10 января "Аэрофлот
" вынужденно корректирует расписание полетов в течение сегодняшнего дня, в том числе путем отмены некоторых рейсов. Ряд рейсов, прибывающих в Москву
, будут направлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В компании отметили, что пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета. При этом, как добавили в компании, переоформление происходит на рейсы, выполняемые по тому же маршруту и в том же классе обслуживания (с одновременным соответствующим изменением дат других рейсов под кодом SU) без взимания дополнительной платы.