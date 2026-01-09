"Девушка в ящике": как молодая пара с ребенком семь лет прятала заложницу

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Коллин Стэн голосовала на дороге в Орегоне. Она ехала в Калифорнию, считая себя опытным автостопщиком. Когда остановилась машина с молодой парой и младенцем на заднем сиденье, Коллин подумала: это безопасно. Через несколько часов она окажется в самом страшном кошмаре своей жизни, который продлится семь лет.

Ловушка на обочине

Коллин была родом из Юджина, штат Орегон. Собиралась навестить друзей в Северной Калифорнии и выбрала автостоп — в 70-х это был обычный способ передвижения по США.

В тот день, 19 мая 1977-го, 20-летняя Коллин уже отказала двум подозрительным машинам. И вот к обочине подъехал фургон, за рулем которого сидел молодой мужчина, рядом — его жена с младенцем. Казалось очевидным: семейная пара не представляет угрозы.

Мужчину звали Кэмерон Хукер, 23 года. Его жене Дженис было 19 лет. Как выяснится позже, они специально искали жертву на дороге. Коллин подошла идеально.

Поначалу все шло нормально. Пара казалась дружелюбной. Предложили свернуть к местной достопримечательности — якобы показать красивый вид. Коллин согласилась. Они съехали с трассы на боковую дорогу. И тут Кэмерон достал нож.

Первая ночь

Кэмерон обездвижил Коллин. Пара увезла ее в свой дом в Ред-Блаффе. То, что произошло дальше, девушка называла самым страшным периодом в своей жизни. В подвале ее лишили свободы — физической и человеческой. Кэмерон заставлял ее находиться в мучительных позах, демонстративно унижал и показывал, что она для них не человек.

"Я была в ужасе, — вспоминала позже Стэн в интервью. — Я была уверена: мне конец".

Ночью ее заперли в узком деревянном ящике, в котором она могла лишь сидеть, скованная цепями.

Контракт с дьяволом

Первые месяцы были невыносимыми. Кэмерон регулярно подвергал Коллин физическим истязаниям. Дженис все это время наблюдала. А иногда и помогала мужу.

Примерно через полгода Кэмерон предложил Коллин подписать "контракт". Документ гласил, что она добровольно становится его рабыней на всю жизнь. Коллин понимала: это абсурд, юридически ничтожный бред. Но выбора не было. Она поставила подпись.

С того момента ее перестали называть по имени. Кэмерон решил, что теперь она — K. Он приказал звать его Хозяином, а Дженис — Мадам.

"Компания", которой не существовало

Кэмерон начал рассказывать Коллин о некой организации под названием "Компания". По его словам , это было могущественное международное сообщество, которое следит за каждым ее шагом. Если она попытается сбежать или расскажет кому-то о плене — "Компания" найдет ее. И не просто ее — они доберутся до ее семьи.

Коллин поверила. Не потому, что была наивной. Все, на чем держалась ее психика — предсказуемость, безопасность, логика, — исчезло в один миг. Криминальный психолог Мишель Галиетта позже объяснит : "Это звучит невероятно. Но разве не невероятен сам факт, что ее держали в ящике под кроватью? Если все, что ты знала о мире, отнято — что остается от психики?"

Семь лет Коллин верила в существование "Компании". И это держало ее в плену крепче любых цепей.

Жизнь в коробке

Большую часть времени Коллин проводила в коробке размером примерно с гроб, которая стояла под кроватью супругов. Ее иногда выпускали: чтобы убираться в доме, нянчить детей Хукеров, готовить еду. Соседи думали , что Коллин — живущая у них няня. Никто ничего не подозревал.

Однажды Кэмерон даже отвез ее навестить семью. Он представился ее парнем. Коллин не попросила о помощи. Потому что знала: "Компания" следит, "они" причинят вред всем, кого она любит.

"Было много моментов, когда мне казалось, что умру, — говорила Коллин годы спустя. — И много моментов, когда я думала: зачем они вообще оставляют меня в живых?"

Со временем Хукеры стали доверять своей заложнице. Ей даже было позволено иногда подрабатывать в мотеле горничной, когда им были нужны деньги.

Когда совесть проснулась

Роль Дженис в этой истории неоднозначна. Некоторые эксперты уверены: она сама была жертвой Кэмерона еще до появления Коллин.

Когда пара поженилась в 1975-м, Дженис согласилась на странное условие : Кэмерон может похитить "рабыню" для физического насилия, но при условии, что интимная близость будет только с женой. Позже это условие нарушалось постоянно.

Психолог Мишель Галиетта описала Дженис: "У нее нет явных психопатических черт. Скорее, она была настолько заперта в этой ситуации, что перестала мыслить самостоятельно".

В 1984-м Кэмерон заявил, что хочет захватить еще одну "рабыню". Для Дженис это стало точкой невозврата. Она пошла к пастору. Рассказала все. Пастор посоветовал ей немедленно уйти от мужа. Дженис рассказала Коллин правду: никакой "Компании" не существует. Никто за ней не следит. Она может уйти.

Побег

Узнав, что "Компания" — выдумка, Коллин... не побежала в полицию. Она поехала на автовокзал. И оттуда позвонила Кэмерону. Сказала, что уезжает. По ее словам , он расплакался.

Коллин села на автобус и уехала домой. Только через три месяца Дженис сама пошла в полицию. Она сообщила не только о Коллин. Она рассказала, что за год до похищения Стэн они с Кэмероном захватили другую девушку — 19-летнюю Мари Элизабет Спаннхейк. Та исчезла 31 января 1976-го. По словам Дженис, они забрали ее к себе домой, где Кэмерон подверг ее жестоким пыткам, а затем убил. Тело так и не нашли.

Суд и приговор

Кэмерона Хукера арестовали. Началось громкое судебное разбирательство, которое шокировало всю страну. На суде защита Кэмерона пыталась доказать, что Коллин оставалась добровольно — ведь у нее были возможности сбежать.

Против него свидетельствовали Коллин и Дженис. В зале суда демонстрировали орудия пыток, которые Кэмерон использовал. Показывали тот самый "контракт о рабстве".

Дженис получила полную неприкосновенность в обмен на свидетельские показания. Ее не судили за соучастие.

Судья Кларенс Найт вынес приговор Кэмерону Хукеру 22 ноября 1985-го: 104 года лишения свободы. Он заявил : "Это самый опасный психопат, с которым я когда-либо имел дело. Он будет представлять опасность для женщин, пока жив".

Жизнь после ящика

Кэмерон Хукер отбывает срок в калифорнийской тюрьме. Дженис Хукер осталась на свободе. Ее роль в этой истории до сих пор вызывает споры.