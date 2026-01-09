Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент нацсобрания Франции подала резолюцию по выходу из НАТО - РИА Новости, 09.01.2026
13:29 09.01.2026
Вице-президент нацсобрания Франции подала резолюцию по выходу из НАТО
Вице-президент нацсобрания Франции подала резолюцию по выходу из НАТО - РИА Новости, 09.01.2026
Вице-президент нацсобрания Франции подала резолюцию по выходу из НАТО
Вице-президент нацсобрания Франции подала резолюцию по выходу из НАТО

Вице-президент парламента Франции Гетте подала резолюцию по выходу из НАТО

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаг НАТО. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Вице-президент национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Клеманс Гетте из левой партии "Непокорившаяся Франция" заявила, что подала резолюцию по выходу Франции из состава НАТО.
"Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо. Я вношу резолюцию о планировании выхода из НАТО", - написала Гетте в четверг на своей странице в социальной сети Х.
Экс-премьер-министр Франции Доминик де Вильпен - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Внимание США к Гренландии сделает их врагом ЕС, заявили во Франции
7 января, 15:40
Гетте раскритиковала действия США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и в ситуации с намерением присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. Она также раскритиковала поддержку Вашингтоном Израиля в ходе конфликта в секторе Газа.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью США. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландии.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Французский политик напомнил о позиции Габбард по Венесуэле
3 января, 22:20
Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились. Супруга Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле.
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Глава МИД Франции подтвердил, что Париж осуждает операцию США в Венесуэле
4 января, 15:37
 
