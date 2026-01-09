Вице-президент нацсобрания Франции подала резолюцию по выходу из НАТО

ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Вице-президент национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Клеманс Гетте из левой партии "Непокорившаяся Франция" заявила, что подала резолюцию по выходу Франции из состава НАТО.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.