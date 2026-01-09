https://ria.ru/20260109/turtsija-2067057662.html
Турция готова взять на себя вопросы безопасности в Черном море
Турция в случае подписания соглашения по Украине готова взять на себя вопросы обеспечения безопасности в Черном море, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 09.01.2026
Турция готова взять на себя вопросы безопасности в Черном море
