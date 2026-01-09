Рейтинг@Mail.ru
Турция готова взять на себя вопросы безопасности в Черном море - РИА Новости, 09.01.2026
23:44 09.01.2026
Турция готова взять на себя вопросы безопасности в Черном море
Турция готова взять на себя вопросы безопасности в Черном море - РИА Новости, 09.01.2026
Турция готова взять на себя вопросы безопасности в Черном море
Турция в случае подписания соглашения по Украине готова взять на себя вопросы обеспечения безопасности в Черном море, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T23:44:00+03:00
2026-01-09T23:44:00+03:00
в мире
черное море
турция
украина
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
мария захарова
нато
черное море
турция
украина
в мире, черное море, турция, украина, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, мария захарова, нато
В мире, Черное море, Турция, Украина, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Мария Захарова, НАТО
Турция готова взять на себя вопросы безопасности в Черном море

Фидан: Турция готова заняться безопасностью в Черном море после урегулирования

АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. Турция в случае подписания соглашения по Украине готова взять на себя вопросы обеспечения безопасности в Черном море, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
"Безопасность Черного моря чрезвычайно важна. Как страна НАТО на Черном море, мы видим необходимость брать на себя ответственность за безопасность Черного моря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган давал поручения вооруженным силам в этом направлении. Мы как министерство тоже работали. Турция в случае подписания соглашения готова взять на себя вопрос безопасности в Черном море", - сказал Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.
В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
