В Танзании оценили перспективы прямого авиасообщения с Россией

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Обсуждения об обеспечении прямого авиасообщения России с Танзанией сейчас находятся на заключительном этапе, и речь идет о технических вопросах, связанных с выполнением полетов, рассказал РИА Новости генеральный директор Совета по туризму Танзании Эфраим Балози Мафуру.

"На данный момент на заключительном этапе дискуссии о сборах за посадку, топливе и других вопросах. Но правительства в контакте, и скоро у нас будет обратная связь", - сказал собеседник.