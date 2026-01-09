В Танзании оценили перспективы прямого авиасообщения с Россией

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Обсуждения об обеспечении прямого авиасообщения России с Танзанией сейчас находятся на заключительном этапе, и речь идет о технических вопросах, связанных с выполнением полетов, рассказал РИА Новости генеральный директор Совета по туризму Танзании Эфраим Балози Мафуру.
В разговоре на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress он напомнил, что страны ранее подписали соглашение о воздушном сообщении, затрагивающее в том числе возможность прямых рейсов из Москвы в Дар-эс-Салам, Килиманджаро и на Занзибар.
"На данный момент на заключительном этапе дискуссии о сборах за посадку, топливе и других вопросах. Но правительства в контакте, и скоро у нас будет обратная связь", - сказал собеседник.
Соглашение между правительствами РФ и Танзании о воздушном сообщении было подписано летом 2024 года. Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам Международной организации гражданской авиации, сообщили тогда в минтрансе России.
В мае 2025 года министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал как можно скорее завершить все процедуры для вступления в силу упомянутого российско-танзанийского соглашения.
