Рейтинг@Mail.ru
В Танзании оценили перспективы прямого авиасообщения с Россией - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:48 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/tanzanija-2066961523.html
В Танзании оценили перспективы прямого авиасообщения с Россией
В Танзании оценили перспективы прямого авиасообщения с Россией - РИА Новости, 09.01.2026
В Танзании оценили перспективы прямого авиасообщения с Россией
Обсуждения об обеспечении прямого авиасообщения России с Танзанией сейчас находятся на заключительном этапе, и речь идет о технических вопросах, связанных с... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T07:48:00+03:00
2026-01-09T07:48:00+03:00
туризм
россия
танзания
москва
максим решетников
международная организация гражданской авиации
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141564/18/1415641894_0:31:1200:706_1920x0_80_0_0_2f57548e45ba4c671138295999cd6b8f.jpg
https://sn.ria.ru/20251112/festival-2054554151.html
https://ria.ru/20251230/posol-2065751076.html
россия
танзания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602093666_0:0:1150:862_1920x0_80_0_0_da56a1e0bb15252ea2eb989dd3b1d3c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, танзания, москва, максим решетников, международная организация гражданской авиации, туризм
Туризм, Россия, Танзания, Москва, Максим Решетников, Международная организация гражданской авиации, Туризм
В Танзании оценили перспективы прямого авиасообщения с Россией

РИА Новости: Танзания и Россия решают технические вопросы прямого авиасообщения

CC BY-SA 4.0 / Rimma Sadykova / Самолет Ту-214Р
Самолет Ту-214Р - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Rimma Sadykova /
Самолет Ту-214Р. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Обсуждения об обеспечении прямого авиасообщения России с Танзанией сейчас находятся на заключительном этапе, и речь идет о технических вопросах, связанных с выполнением полетов, рассказал РИА Новости генеральный директор Совета по туризму Танзании Эфраим Балози Мафуру.
В разговоре на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress он напомнил, что страны ранее подписали соглашение о воздушном сообщении, затрагивающее в том числе возможность прямых рейсов из Москвы в Дар-эс-Салам, Килиманджаро и на Занзибар.
Школьница изучает электронику - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россотрудничество проведет фестиваль робототехники в Танзании
12 ноября 2025, 17:59
"На данный момент на заключительном этапе дискуссии о сборах за посадку, топливе и других вопросах. Но правительства в контакте, и скоро у нас будет обратная связь", - сказал собеседник.
При этом он отдельно подчеркнул, что у России и Танзании уже есть опыт прямого чартерного сообщения.
Соглашение между правительствами РФ и Танзании о воздушном сообщении было подписано летом 2024 года. Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам Международной организации гражданской авиации, сообщили тогда в минтрансе России.
В мае 2025 года министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал как можно скорее завершить все процедуры для вступления в силу упомянутого российско-танзанийского соглашения.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Российский посол прокомментировал идею регулярного авиасообщения с Ямайкой
30 декабря 2025, 18:34
 
ТуризмРоссияТанзанияМоскваМаксим РешетниковМеждународная организация гражданской авиацииТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала