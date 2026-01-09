Рейтинг@Mail.ru
Аршавин сравнил Кисляка и Батракова с Головиным - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:37 09.01.2026 (обновлено: 14:39 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/sport-2067000350.html
Аршавин сравнил Кисляка и Батракова с Головиным
Аршавин сравнил Кисляка и Батракова с Головиным - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Аршавин сравнил Кисляка и Батракова с Головиным
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин заявил РИА Новости, что в этом сезоне полузащитники Матвей Кисляк из ЦСКА и Алексей Батраков из московского... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T14:37:00+03:00
2026-01-09T14:39:00+03:00
спорт
александр головин
матвей кисляк
пфк цска
локомотив (москва)
андрей аршавин
монако
футбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031808298_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_79418052d6e69b677f441b5a9968fdc5.jpg
https://ria.ru/20260106/gancharenko-2066602519.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031808298_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_0d6c3b10cd0029f31bc2e9e7d09cbb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр головин, матвей кисляк, пфк цска, локомотив (москва), андрей аршавин, монако
Спорт, Александр Головин, Матвей Кисляк, ПФК ЦСКА, Локомотив (Москва), Андрей Аршавин, Монако, Футбол
Аршавин сравнил Кисляка и Батракова с Головиным

Аршавин считает, что Кисляк и Батраков играют ярче в этом сезоне, чем Головин

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПолузащитник ЦСКА Матвей Кисляк
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин заявил РИА Новости, что в этом сезоне полузащитники Матвей Кисляк из ЦСКА и Алексей Батраков из московского "Локомотива" проявили себя ярче, чем игрок "Монако" Александр Головин.
Ранее портал Transfermarkt сообщил, что Головин подешевел на 2 млн - до 18 млн евро. В текущем сезоне полузащитник отметился за "Монако" двумя голами и одной голевой передачей.
«

"Если не брать дубль, который Головин сделал в октябре, то, мне кажется, (Алексей) Батраков и (Матвей) Кисляк, сейчас играют поярче, - ответил Аршавин на вопрос, может ли он назвать Головина лучшим российским игроком на данный момент. - Но, с другой стороны, когда они играли втроем с Катаром, вообще было супер".

Виктор Ганчаренко - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Экс-тренер ЦСКА Ганчаренко возглавил сборную Белоруссии
6 января, 12:41
 
ФутболСпортАлександр ГоловинМатвей КислякПФК ЦСКАЛокомотив (Москва)Андрей АршавинМонако
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Пегула
    36
    67
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Боржеш
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    63
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    К. Майхшак
    666
    732
  • Теннис
    Завершен
    Ц. Шан
    А. Бублик
    16
    67
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Лада
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Шанхайские Драконы
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Боруссия Д
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Реал Сосьедад
    1
    2
  • Хоккей
    10.01 04:00
    Чикаго
    Вашингтон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала