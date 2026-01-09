https://ria.ru/20260109/sport-2067000350.html
Аршавин сравнил Кисляка и Батракова с Головиным
Аршавин сравнил Кисляка и Батракова с Головиным - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Аршавин сравнил Кисляка и Батракова с Головиным
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин заявил РИА Новости, что в этом сезоне полузащитники Матвей Кисляк из ЦСКА и Алексей Батраков из московского... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T14:37:00+03:00
2026-01-09T14:37:00+03:00
2026-01-09T14:39:00+03:00
спорт
александр головин
матвей кисляк
пфк цска
локомотив (москва)
андрей аршавин
монако
футбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031808298_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_79418052d6e69b677f441b5a9968fdc5.jpg
https://ria.ru/20260106/gancharenko-2066602519.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031808298_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_0d6c3b10cd0029f31bc2e9e7d09cbb9e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр головин, матвей кисляк, пфк цска, локомотив (москва), андрей аршавин, монако
Спорт, Александр Головин, Матвей Кисляк, ПФК ЦСКА, Локомотив (Москва), Андрей Аршавин, Монако, Футбол
Аршавин сравнил Кисляка и Батракова с Головиным
Аршавин считает, что Кисляк и Батраков играют ярче в этом сезоне, чем Головин