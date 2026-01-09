Спецоперация, 9 января: на атаку на резиденцию Путина ответили "Орешником"

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские ВС в ночь на пятницу нанесли массированный удар по критически важным объектам на территории Украины в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года, сообщило в пятницу Минобороны России.

По данным МО, в ходе удара применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники. Цели удара достигнуты, подчеркнуло Минобороны РФ. ВС России поразили объекты производства беспилотников, которые киевский режим использовал в ходе террористической атаки, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины . Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа, отметило министерство.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил ночной удар по западу Украины со спасительным уколом галоперидола, который требуется опасным психам.

Еще четыре удара

Как следует из сводки Минобороны России, за период с 3 по 9 января ВС РФ, помимо массированного, нанесли четыре групповых удара.

Потери ВСУ за неделю превысили 8 780 военнослужащих. Помимо этого, ВСУ лишились 174 танков и других боевых бронированных машин, 56 артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 74 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ уничтожили три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Vampire чешского производства, а также четыре зенитных ракетных комплекса, включая IRIS-T производства ФРГ

Средства ПВО сбили 21 управляемую авиабомбу, 14 снарядов РСЗО HIMARS производства США , пять управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1 327 беспилотника самолетного типа.

Хаотичный огонь

Артиллерия ВСУ под Купянском не работает прицельно, а ведет хаотичный огонь по выбранному квадрату, рассказал РИА Новости командир орудия Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чан". В то же время, по его словам, работу российской артиллерии можно сравнить со стрельбой из снайперской винтовки.

Российские военные обнаружили грузинских наемников ВСУ на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Круглый". Сначала им в одном из блиндажей попались соответствующие документы, затем присутствие наемников подтвердили по радиоперехватам.

Две боевые группы ВСУ на пикапах были уничтожили в районе села Лиман Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Также собеседник агентства рассказал, что ВСУ пытаются компенсировать нехватку людей на передовых позициях в Краснопольском районе Сумской области применением беспилотников.

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 40 беспилотниками, из них 16 подавили и сбили, сообщил глава региона Вячеслав Гладков . По его данными, под удар со стороны Украины за минувшие сутки попали 25 населенных пунктов, три человека ранены. Украинские боевики выпустили 11 снарядов. Кроме того, Белгород подвергся ракетному обстрелу.

Стремления и надежды Трампа

Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту телеканала Fox News Шону Хэннити в очередной раз заявил о стремлении прекратить конфликт между Россией и Украиной, чтобы сохранить жизни людей. Кроме того, он заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, однако надеется, что использовать его не придется. Также Трамп выразил мнение, что экономика РФ в плохом состоянии, при этом сказал, что Россия намного крупнее и могущественнее Украины.

В интервью газете New York Times Трамп заявил, что убежден в желании Путина заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта. По словам президента США, в ходе переговорного процесса были случаи, когда российский лидер соглашался с предлагаемыми условиями урегулирования, но против них выступал Владимир Зеленский . По данным издания, Трамп не готов обещать увеличение помощи Украине со стороны США, если конфликт затянется. Отвечая на вопрос о сроках урегулирования, Трамп заявил, что их нет.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны-участницы ЕС должны глубже задействовать свои запасы средств ПВО и немедленно поставить их Украине после применения Россией "Орешника".

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать говорить с Россией по теме Украины, и выступила за назначение спецпосланника Евросоюза по украинскому урегулированию.

Глава РФПИ , спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил Каллас и Мелони. Главе евродипломатии он напомнил, что ПВО против "Орешника" не существует, а премьеру Италии сказал, что "уважительный диалог - это всегда хорошо".

Без отопления и водоснабжения

Украинские СМИ в ночь на пятницу неоднократно сообщали о взрывах в Киеве . Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в городе была повреждена критическая инфраструктура, в некоторых районах города наблюдаются перебои с электроснабжением. Левый берег Киева частично остался без напряжения, есть ограничения в работе метро, электротранспорт заменили на дополнительные автобусы, сообщила в пятницу Киевская городская государственная администрация. Кроме того, Кличко призвал киевлян по возможности выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла. Также в городской администрации сообщили, что коммунальщики слили воду из систем отопления значительной части жилых и нежилых зданий в Киеве, чтобы батареи не лопнули при минусовой температуре.

Украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что здание Верховной рады после прогремевших в Киеве взрывов осталось без отопления и водоснабжения.