В Харьковской области уничтожили две группы ВСУ на пикапах
Две боевые группы ВСУ на пикапах уничтожены в районе села Лиман Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 09.01.2026
В Харьковской области уничтожили две группы ВСУ на пикапах
