В Омской области у автобуса на ходу отвалились колеса

ОМСК, 9 янв - РИА Новости. СУСК РФ по Омской области организовал проверку, после появления информации о том, что у рейсового автобуса во время поездки отвалились задние колеса, пострадавших во время инцидента нет, сообщили в пресс-службе ведомства

Видео, снятое одним из пассажиров, распространили в соцсетях. На нем видно, что автобус без задних колес находится на обочины трассы, а вокруг него ходят пассажиры.

"Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по информации, размещенной в СМИ и соцсетях, о том, что во время движения рейсового пассажирского автобуса № 318, следовавшего по маршруту Омск - село Черниговка, произошел сход задних колес", - сообщили в пресс-службе.

Во время аварии никто не пострадал. Во время проверки следователи выяснят обстоятельства и причины случившегося.