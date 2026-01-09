Рейтинг@Mail.ru
В Омской области у автобуса на ходу отвалились колеса - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 09.01.2026 (обновлено: 16:28 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/soobschenija-2067015750.html
В Омской области у автобуса на ходу отвалились колеса
В Омской области у автобуса на ходу отвалились колеса - РИА Новости, 09.01.2026
В Омской области у автобуса на ходу отвалились колеса
СУСК РФ по Омской области организовал проверку, после появления информации о том, что у рейсового автобуса во время поездки отвалились задние колеса,... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T16:22:00+03:00
2026-01-09T16:28:00+03:00
происшествия
россия
омская область
омск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067016201_0:329:800:779_1920x0_80_0_0_725ed5acd69ceddb0e0c161fcd34e6f0.jpg
https://ria.ru/20260108/dtp-2066867999.html
https://ria.ru/20260105/sverdlovsk-2066435341.html
россия
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067016201_0:304:800:904_1920x0_80_0_0_147e97046257eded2bffbfe9eaf753ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области у автобуса на ходу отвалились колеса

В Омской области у автобуса на ходу отвалились задние колеса

© Кадр видео из соцсетейАвтобус без задних колес в Омской области
Автобус без задних колес в Омской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Автобус без задних колес в Омской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 9 янв - РИА Новости. СУСК РФ по Омской области организовал проверку, после появления информации о том, что у рейсового автобуса во время поездки отвалились задние колеса, пострадавших во время инцидента нет, сообщили в пресс-службе ведомства.
Видео, снятое одним из пассажиров, распространили в соцсетях. На нем видно, что автобус без задних колес находится на обочины трассы, а вокруг него ходят пассажиры.
На месте ДТП с участием автобуса в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Пермском крае на трассе столкнулись автобус и "Газель"
8 января, 13:21
"Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по информации, размещенной в СМИ и соцсетях, о том, что во время движения рейсового пассажирского автобуса № 318, следовавшего по маршруту Омск - село Черниговка, произошел сход задних колес", - сообщили в пресс-службе.
Во время аварии никто не пострадал. Во время проверки следователи выяснят обстоятельства и причины случившегося.
"По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), а также вынесено процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Свердловской области два человека провалились под лед на снегоходе
5 января, 08:35
 
ПроисшествияРоссияОмская областьОмскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала