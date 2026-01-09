Почти 850 единиц техники ликвидируют последствия снегопада на Смоленщине

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В настоящий момент в уборке снега в Смоленской области задействовано 848 единиц техники и 1573 человека, сообщил губернатор Василий Анохин.

« "Провел оперативный штаб в связи с последствиями аномального снегопада. Мощный циклон принес на территорию многих регионов и Смоленской области большое количество осадков. Для уборки такого количества снега требуется время. Чтобы как можно скорее устранить последствия непогоды, мобилизуем ресурсы", - написал Анохин в своем канале в мессенджере Max.

Он поручил по 11 января перейти на круглосуточный режим работы коммунальные службы и учреждения социальной сферы.

"Наша задача – обеспечить доступ к школам, детским садам, больницам, магазинам и другим социально значимым учреждениям. Сейчас в регионе для уборки снега задействовано 848 единиц техники и 1573 человека. Из них в Смоленске –114 машин и более 480 сотрудников на ручной уборке", - отметил глава региона.

Он добавил, что для помощи коммунальным службам необходимо привлечь технику крупных предприятий, аграрных и лесных хозяйств. Также важно задействовать волонтеров и студентов для ручной работы. Анохин поручил главам ежедневно объезжать территории и лично контролировать процесс уборки.

"Управляющие компании должны незамедлительно организовать уборку снега во дворах жилых домов. Обратил особое внимание на то, что важно не допустить складирования снега, усилить работы по его вывозу", - пишет губернатор.