Верховный суд изучит спор из-за закрытия терминалов в Шереметьево
05:52 09.01.2026
Верховный суд изучит спор из-за закрытия терминалов в Шереметьево
Верховный суд изучит спор из-за закрытия терминалов в Шереметьево
Компания "Шереметьево-Карго", занимающаяся обработкой грузов в аэропорту "Шереметьево", просит Верховный суд России пересмотреть выводы нижестоящих судов о том, РИА Новости, 09.01.2026
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), шереметьево (аэропорт)
Россия, Москва, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Шереметьево (аэропорт), Общество
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Компания "Шереметьево-Карго", занимающаяся обработкой грузов в аэропорту "Шереметьево", просит Верховный суд России пересмотреть выводы нижестоящих судов о том, что "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ), закрыв в 2022 году терминалы D, E и F, не создал ей дискриминационных условий в работе, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Грузы и почту в "Шереметьево" обрабатывают две структуры: в северном терминальном комплексе – ООО "Москва Карго", входящее в одну группу лиц с АО "МАШ", главным оператором аэропорта, и в южном терминальном комплексе – АО "Шереметьево-Карго", которое не входит в эту группу лиц.
Компания "Шереметьево-Карго" пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу, что закрытием терминалов D, E и F в южном терминальном комплексе ей были созданы дискриминационные условия по сравнению с компанией "Москва Карго".
ФАС РФ согласилась с заявителем и в августе 2024 года признала, что МАШ нарушил закон о защите конкуренции. Ведомство пришло к выводу, что двум грузовым операторам созданы неравные условия. В частности, АО "Шереметьево-Карго" вынуждено нести дополнительные затраты по транспортировке грузов и почты с территории северного терминального комплекса к своему грузовому терминалу, в том числе расходы на топливо, амортизационный износ техники, рабочее время и т.д.
МАШ оспорил решение ФАС в суде. Арбитражный суд Москвы отказался признать решение ведомства незаконным, но апелляционная инстанция поддержала оператора аэропорта. Девятый арбитражный апелляционный суд указал, что решение закрыть терминалы в южной части экономически и технологически обоснованно и направлено на обеспечение безопасности полетов, организацию безопасного руления воздушных судов. Кроме того, главный оператор аэропорта принял его в рамках своей компетенции. Апелляцию поддержал арбитражный суд Московского округа.
Кассационная жалоба АО "Шереметьево-Карго" 15 декабря поступила в Верховный суд РФ, она должна быть рассмотрена в течение двух-трех месяцев.
Россия, Москва, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Шереметьево (аэропорт)
 
 
