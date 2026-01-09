Верховный суд изучит спор из-за закрытия терминалов в Шереметьево

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Компания "Шереметьево-Карго", занимающаяся обработкой грузов в аэропорту "Шереметьево", просит Верховный суд России пересмотреть выводы нижестоящих судов о том, что "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ), закрыв в 2022 году терминалы D, E и F, не создал ей дискриминационных условий в работе, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.