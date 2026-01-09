Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, когда путешественнику вернут деньги за тур - РИА Новости, 09.01.2026
Туризм
 
03:37 09.01.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, когда путешественнику вернут деньги за тур
Путешественник может отказаться от поездки при возникновении угрожающих его жизни и здоровью обстоятельств, в таких случаях туроператор обязан вернуть всю... РИА Новости, 09.01.2026
2026
В Роспотребнадзоре рассказали, когда путешественнику вернут деньги за тур

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Путешественник может отказаться от поездки при возникновении угрожающих его жизни и здоровью обстоятельств, в таких случаях туроператор обязан вернуть всю внесенную сумму, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что безопасность путешественника во многом зависит от данных, которые предоставляет турфирма при заключении договора.
"Туроператор или турагент обязан информировать клиента о характеристиках туристического продукта, стоимости услуг, а также о лицах, предоставляющих эти услуги. Кроме того, туристам следует быть осведомленными о необходимости самостоятельной оплаты дополнительных услуг, не включенных в пакет", - сообщили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что туристы должны получать полную информацию о путешествии, включая возможные риски и меры предосторожности для обеспечения своей безопасности. Речь идет как о личной защите, так и сохранности имущества.
"Также путешественнику необходимо знать, внесен ли продавец услуги в реестр туроператоров и есть ли у него договор добровольного страхования гражданской ответственности или банковская гарантия. По запросу потребителя турагент должен предоставить договор между ним и туроператором", - добавили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве рассказали, что договор на оказание туристических услуг обязательно оформляется в письменной форме и выдается в двух экземплярах. В нем должны быть указаны ключевые условия: полная стоимость услуг, их характеристики, права и обязанности сторон, а также порядок подачи претензий со стороны туриста.
"В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору туроператор несет ответственность перед туристом как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц. Если услуги оказаны некачественно, турист имеет право в течение 20 дней после завершения действия договора подать претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 дней с момента получения", - уточнили в пресс-службе.
При обнаружении недостатков в услуге турист может требовать от исполнителя их бесплатного устранения, снижения цены или возмещения расходов на устранение недочетов, добавили в Роспотребнадзоре. Также потребитель имеет право отказаться от договора и потребовать полного возмещения убытков, если дефекты не устранены в установленный срок, а также может требовать выплаты неустойки.
"Турист может отказаться от поездки в любое время до исполнения договора. Если возникают обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью клиента, например, извержение вулканов, революции, стихийные бедствия или эпидемии, туроператор обязан вернуть всю внесенную сумму. В других случаях расторжение договора возможно при условии компенсации фактически понесенных расходов туроператора или турагента", - пояснили там.
В случае возникновения споров, которые не удалось разрешить, в ведомстве рекомендовали обращаться в Роспотребнадзор.
Туризм
 
 
