Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств

Упрощенный порядок ввоза предполагает исключение требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования в России. Также он допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями - например, Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий.