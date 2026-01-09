Рейтинг@Mail.ru
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств - РИА Новости, 09.01.2026
10:47 09.01.2026
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://ria.ru/20251110/minpromtorg--2053967265.html
россия
Новости
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств

Здание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств - он касается получения документа для устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Упрощённый ввоз в Россию отдельных видов электронных устройств продлён ещё на один год – до конца 2026 года. Постановление об этом подписано. Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления. Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование", - сказано в релизе.
К таким устройствам относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации, уточняется в сообщении.
Упрощенный порядок ввоза предполагает исключение требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования в России. Также он допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями - например, Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий.
"Обычно для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их изготовитель должен обратиться с заявлением в уполномоченную организацию – Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России", - отметили в правительстве.
Производство чипов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Минпромторге рассказали о планах по введению технологического сбора
10 ноября 2025, 15:39
 
Россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
