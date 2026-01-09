Рейтинг@Mail.ru
23:53 09.01.2026
Циклон, обрушившийся на Москву, отправляется в Крым
Циклон, обрушившийся на Москву, отправляется в Крым
Прохождение Балканского циклона через территорию Крыма принесет на полуостров ухудшение погоды: ожидаются ветер штормовой силы, сильные осадки, понижение... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T23:53:00+03:00
2026-01-09T23:53:00+03:00
Циклон, обрушившийся на Москву, отправляется в Крым

Новый Балканский циклон с сильным ветром, подтоплениями и осадками ждут в Крыму

© Фото : Роскосмос/TelegramЦиклон "Френсис", накрывший Москву с областью
Циклон Френсис, накрывший Москву с областью - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : Роскосмос/Telegram
Циклон "Френсис", накрывший Москву с областью
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Прохождение Балканского циклона через территорию Крыма принесет на полуостров ухудшение погоды: ожидаются ветер штормовой силы, сильные осадки, понижение температуры, возможно поднятие уровня рек, сообщило ГУ МЧС региона.
После похолодания на Новый год в Крыму прошли две волны атлантической влаги. Балканские циклоны сопровождалось штормовым ветром, сильными дождями и резким потеплением. Крымский Гидрометцентр в четверг объявил РИА Новости. что рекордную максимальную температуру воздуха зафиксировали в Симферополе во вторник (15,9 градуса) и среду (17,8 градуса).
"По данным крымского Гидрометцентра, в связи с прохождением циклона вечером 10 января в течение суток 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, местами - очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра в 15-20 метров в секунду, местами - 25-30 метров в секунду. На реках Крыма - подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра, в низовьях Кача, Бельбек, Черная - с выходом на пойму", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Об ухудшении погоды предупредил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сильный шторм, как прогнозируют синоптики, обрушится на город и на Крымское побережье в воскресенье, заявил он. Севприроднадзор и спасательная служба Севастополя контролируют уровень воды в реках, на пятницу он не превышает опасных отметок, уточнил губернатор.
Переславль-Залесский - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Ярославской области открыли ПВР из-за многокилометровой пробки
Республика КрымСевастопольСимферопольМихаил РазвожаевГидрометцентрНовый годМосква
 
 
