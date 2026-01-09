https://ria.ru/20260109/pogoda-2066999354.html
Минтранс рекомендовал заблаговременно прибывать в аэропорты на фоне метели
Минтранс рекомендовал заблаговременно прибывать в аэропорты на фоне метели - РИА Новости, 09.01.2026
Минтранс рекомендовал заблаговременно прибывать в аэропорты на фоне метели
Министерство транспорта порекомендовало пассажирам заблаговременно прибывать в аэропорты на фоне аномального снегопада в столице, а также следить за статусом... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T14:21:00+03:00
2026-01-09T14:21:00+03:00
2026-01-09T14:21:00+03:00
погода
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428787_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_c318baf7a4fc4dcc9497ee3f10699e59.jpg
https://ria.ru/20260109/rosset-2066993527.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428787_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_980f7947de1811431cd5242543de0f81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва
Минтранс рекомендовал заблаговременно прибывать в аэропорты на фоне метели
Минтранс рекомендовал пассажирам заранее прибывать в аэропорты из-за снегопада
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министерство транспорта порекомендовало пассажирам заблаговременно прибывать в аэропорты на фоне аномального снегопада в столице, а также следить за статусом рейса, следует из пресс-релиза ведомства.
"Рекомендуем пассажирам заблаговременно прибывать в аэропорты, уточнять актуальную информацию о рейсах с помощью онлайн-табло аэропортов и чат-ботов", - говорится в сообщении.
Возможны корректировки в расписании полетов на фоне неблагоприятных погодных условий, они вызваны необходимостью проводить чистку перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.