Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве

Минтранс рекомендовал заблаговременно прибывать в аэропорты на фоне метели

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министерство транспорта порекомендовало пассажирам заблаговременно прибывать в аэропорты на фоне аномального снегопада в столице, а также следить за статусом рейса, следует из пресс-релиза ведомства.

"Рекомендуем пассажирам заблаговременно прибывать в аэропорты, уточнять актуальную информацию о рейсах с помощью онлайн-табло аэропортов и чат-ботов", - говорится в сообщении.