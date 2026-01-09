Рейтинг@Mail.ru
14:21 09.01.2026
Минтранс рекомендовал заблаговременно прибывать в аэропорты на фоне метели
Минтранс рекомендовал заблаговременно прибывать в аэропорты на фоне метели
Министерство транспорта порекомендовало пассажирам заблаговременно прибывать в аэропорты на фоне аномального снегопада в столице, а также следить за статусом... РИА Новости, 09.01.2026
Минтранс рекомендовал заблаговременно прибывать в аэропорты на фоне метели

Минтранс рекомендовал пассажирам заранее прибывать в аэропорты из-за снегопада

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министерство транспорта порекомендовало пассажирам заблаговременно прибывать в аэропорты на фоне аномального снегопада в столице, а также следить за статусом рейса, следует из пресс-релиза ведомства.
"Рекомендуем пассажирам заблаговременно прибывать в аэропорты, уточнять актуальную информацию о рейсах с помощью онлайн-табло аэропортов и чат-ботов", - говорится в сообщении.
Возможны корректировки в расписании полетов на фоне неблагоприятных погодных условий, они вызваны необходимостью проводить чистку перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.
Автомобили, занесенные снегом, на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Россети" рассказали об устранении последствий мощного снегопада в регионах
