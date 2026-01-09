Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 09.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 09.01.2026 (обновлено: 13:03 09.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 09.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Группировка войск "Запад" в течение недели продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад, ВСУ потеряли... РИА Новости, 09.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

ВСУ за неделю потеряли более 1330 боевиков в зоне действий "Запада"

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Группировка войск "Запад" в течение недели продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад, ВСУ потеряли более 1330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Запад" продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области... Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
В МО РФ напомнили, что подразделения группировки взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области.
"Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1330 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 90 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
