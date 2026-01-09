Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Группировка войск "Запад" в течение недели продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад, ВСУ потеряли более 1330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Запад" продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области... Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
В МО РФ напомнили, что подразделения группировки взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области.
"Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1330 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 90 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18