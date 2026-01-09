Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

"Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1330 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 90 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.